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Платіжна система NovaPay отримала сертифікат міжнародного стандарту безпеки PCI DSS

Як наголошується в повідомленні прес-служби "Нова пошта", сертифікація дає змогу компанії працювати з банками безпосередньо, виключаючи перехід платника на сайт третьої сторони
У січні "Нова пошта" перейменувала платіжну систему Forpost на NovaPay, зробивши її міжнародною.
Платіжна система NovaPay отримала сертифікат міжнародного стандарту безпеки PCI DSS Фото: Нова Пошта / Економічна правда

Платіжна система NovaPay (входить до ГК "Нова пошта") отримала сертифікат про відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), розроблених міжнародними платіжними системами, зокрема Visa і MasterCard, пише "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в повідомленні прес-служби "Нова пошта", сертифікація дає змогу компанії працювати з банками безпосередньо, виключаючи перехід платника на сайт третьої сторони.

"Цей сертифікат підтверджує, що наша компанія відповідає вимогам IT-безпеки, які дають змогу зберігати, обробляти й передавати дані. Це дасть нам можливість підтримувати клієнтів самостійно, не вдаючись до допомоги третіх осіб, а також бути більш гнучкими і швидко адаптуватися під нові виклики ринку, на якому ми бачимо величезний потенціал для розвитку", - заявив СЕО "Пост Фінанс" (розробила і розвиває платіжну систему NovaPay) Андрій Кривошапко.

Як повідомлялося, у січні "Нова пошта" перейменувала платіжну систему Forpost на NovaPay, зробивши її міжнародною.

Згідно з даними регулятора, учасником платіжної системи NovaPay також є фінансова компанія "Артуа", кінцевим бенефіціаром якої є генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

ТОВ "Пост Фінанс" (розробник NovaPay) працює на ринку України з 2014 року і разом із компаніями "Нова пошта", "НП Логістик" і "Нова пошта Глобал" (раніше "Нова пошта Інтернешнл") входить до групи компаній "Нова пошта".

Заснована в 2001 році ГК "Нова пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Мережа компанії охоплює з понад 6 тис. відділень у всій країні.

Нагадаємо, що "Нова пошта" адаптувала інфраструктуру до доставки медичних препаратів

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23 04 2020 17:56
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