"Нова пошта" адаптувала інфраструктуру до доставки медичних препаратів "На сьогодні "Нова Пошта" протестувала та адаптувала власну логістичну інфраструктуру до нових умов продажу та доставки медичних препаратів кожному жителю нашої країни", - зазначив співзасновник компанії В'ячеслав Клімов

У "Новій пошті" також наголосили, що рішення уряду про дозвіл здійснювати поштову доставку ліків операторами ринку є своєчасним, важливим і життєво необхідним кроком в умовах наявної карантинної ситуації в країні.

Фото: Нова Пошта / Економічна правда

"Нова Пошта" адаптувала свою логістичну інфраструктуру відповідно до умов роботи з доставкою ліків і медичних засобів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі компанії. "На сьогодні "Нова Пошта" протестувала та адаптувала власну логістичну інфраструктуру до нових умов продажу та доставки медичних препаратів кожному жителю нашої країни", - зазначив співзасновник компанії В'ячеслав Клімов. У "Новій пошті" також наголосили, що рішення уряду про дозвіл здійснювати поштову доставку ліків операторами ринку є своєчасним, важливим і життєво необхідним кроком в умовах наявної карантинної ситуації в країні. Нагадаємо, що АТБ, Rozetka та "Нова пошта" разом запускають експрес-доставку продуктів

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