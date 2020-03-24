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"Нова пошта" адаптувала інфраструктуру до доставки медичних препаратів

"На сьогодні "Нова Пошта" протестувала та адаптувала власну логістичну інфраструктуру до нових умов продажу та доставки медичних препаратів кожному жителю нашої країни", - зазначив співзасновник компанії В'ячеслав Клімов
У "Новій пошті" також наголосили, що рішення уряду про дозвіл здійснювати поштову доставку ліків операторами ринку є своєчасним, важливим і життєво необхідним кроком в умовах наявної карантинної ситуації в країні.
"Нова пошта" адаптувала інфраструктуру до доставки медичних препаратів Фото: Нова Пошта / Економічна правда

"Нова Пошта" адаптувала свою логістичну інфраструктуру відповідно до умов роботи з доставкою ліків і медичних засобів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі компанії.

"На сьогодні "Нова Пошта" протестувала та адаптувала власну логістичну інфраструктуру до нових умов продажу та доставки медичних препаратів кожному жителю нашої країни", - зазначив співзасновник компанії В'ячеслав Клімов.

У "Новій пошті" також наголосили, що рішення уряду про дозвіл здійснювати поштову доставку ліків операторами ринку є своєчасним, важливим і життєво необхідним кроком в умовах наявної карантинної ситуації в країні.

Нагадаємо, що АТБ, Rozetka та "Нова пошта" разом запускають експрес-доставку продуктів

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24 03 2020 16:55
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