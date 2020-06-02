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Які місця у літаку найбезпечніші: інфографіка

Експерти як один сходяться на думці, що найбезпечніші місця у літаку – у хвості
Більшість пасажирів, обираючи місця у літаку, звертають увагу на комфорт, але не на безпеку польоту. Втім в окремих частинах повітряного судна шанси вижити при авіакатастрофі найвищі.
Які місця у літаку найбезпечніші: інфографіка Фото: jetphotos.com

Експерти як один сходяться на думці, що найбезпечніші місця у літаку – у хвості. Він найчастіше залишається цілим при падінні борту, а шанси вижити там найвищі,передає 24 КАНАЛ.

Важливо! У Стамбулі літак викотився за злітну смугу і розпався на частини, є постраждалі: фото і відео  У Стамбулі літак викотився за злітну смугу і розпався на частини, є постраждалі: фото і відео

Важливо пам'ятати і про те, що першими при аварії виходять ті пасажири, які сидять ближче до аварійних виходів. Значно простіше вибратися і тим, хто сидить поруч з проходами.

Ukr.media навіть наводить статистику, у якій частині літака люди найчастіше рятуються після аварії:

  • голова літака – 49% випадків;
  • середина – 56%;
  • хвіст – 69%.

Нагадаємо, що дві кішки породи американський колор-пойнт загинули в літаку російської компанії "Аерофлот". Він виконував 22 січня рейс Нью-Йорк - Москва.

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06 02 2020 14:00
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