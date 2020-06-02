Які місця у літаку найбезпечніші: інфографіка
Експерти як один сходяться на думці, що найбезпечніші місця у літаку – у хвості. Він найчастіше залишається цілим при падінні борту, а шанси вижити там найвищі,передає 24 КАНАЛ.
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Важливо пам'ятати і про те, що першими при аварії виходять ті пасажири, які сидять ближче до аварійних виходів. Значно простіше вибратися і тим, хто сидить поруч з проходами.
Ukr.media навіть наводить статистику, у якій частині літака люди найчастіше рятуються після аварії:
- голова літака – 49% випадків;
- середина – 56%;
- хвіст – 69%.
Нагадаємо, що дві кішки породи американський колор-пойнт загинули в літаку російської компанії "Аерофлот". Він виконував 22 січня рейс Нью-Йорк - Москва.
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