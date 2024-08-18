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Якщо ми віддамо Україну, мільйони людей втечуть – міністр фінансів ФРН

18 серпня 2024, 17:33
Якщо ми віддамо Україну, мільйони людей втечуть – міністр фінансів ФРН
Крістіан Лінднер Фото: DW
Заяви про припинення німецької допомоги Україні лунають усе частіше.

Проте в суботній програмі телеканалу SRF міністр фінансів і лідер СДПН Крістіан Лінднер заперечив цю інформацію. 

Якщо дозволити Україні розвалитися, буде величезна хвиля біженців, додав, він. 

Коментуючи питання можливого використання німецької зброї у Курській області, він сказав, що зброю передавали під відповідальність України.

"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", - відповів Лінднер. 

За його словами, зброю буде використано в інтересах оборони України.

Днями німецьке видання Bild проаналізувало одне з відео з Курської області і журналісти заявили, що на кадрах помітили інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1. 

На ньому був символ українських військ.

Крім того, на відео українських захисників з Курської області помітили німецькі бойові машини піхоти Marder.

Разом з тим, вчора, 17 серпня, ми писали, що Німеччина зменшує фінансування військової допомоги Україні.

Ще раніше стало відомо, що Німеччина до кінця року передасть Україні великий пакет військової допомоги.

 

Німеччинавійна в Україніпідтримка України

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