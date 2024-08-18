Якщо ми віддамо Україну, мільйони людей втечуть – міністр фінансів ФРН
Проте в суботній програмі телеканалу SRF міністр фінансів і лідер СДПН Крістіан Лінднер заперечив цю інформацію.
Якщо дозволити Україні розвалитися, буде величезна хвиля біженців, додав, він.
Коментуючи питання можливого використання німецької зброї у Курській області, він сказав, що зброю передавали під відповідальність України.
"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", - відповів Лінднер.
За його словами, зброю буде використано в інтересах оборони України.
Днями німецьке видання Bild проаналізувало одне з відео з Курської області і журналісти заявили, що на кадрах помітили інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1.
На ньому був символ українських військ.
Крім того, на відео українських захисників з Курської області помітили німецькі бойові машини піхоти Marder.
Разом з тим, вчора, 17 серпня, ми писали, що Німеччина зменшує фінансування військової допомоги Україні.
Ще раніше стало відомо, що Німеччина до кінця року передасть Україні великий пакет військової допомоги.