Якщо ми віддамо Україну, мільйони людей втечуть – міністр фінансів ФРН

Заяви про припинення німецької допомоги Україні лунають усе частіше.

Проте в суботній програмі телеканалу SRF міністр фінансів і лідер СДПН Крістіан Лінднер заперечив цю інформацію.

Якщо дозволити Україні розвалитися, буде величезна хвиля біженців, додав, він.

Коментуючи питання можливого використання німецької зброї у Курській області, він сказав, що зброю передавали під відповідальність України.

"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", - відповів Лінднер.

За його словами, зброю буде використано в інтересах оборони України.

Днями німецьке видання Bild проаналізувало одне з відео з Курської області і журналісти заявили, що на кадрах помітили інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1.

На ньому був символ українських військ.

Крім того, на відео українських захисників з Курської області помітили німецькі бойові машини піхоти Marder.

Разом з тим, вчора, 17 серпня, ми писали, що Німеччина зменшує фінансування військової допомоги Україні.

Ще раніше стало відомо, що Німеччина до кінця року передасть Україні великий пакет військової допомоги.