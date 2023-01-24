Якщо путіну дозволять перемогти, це відкриє скриньку Пандори - посол в Австралії

Війна в Україні може вплинути на Індо-Тихоокеанський регіон

Україна закликає Австралію не піддаватися втомі від війни з Росією, й просить федеральний уряд надати більше військової допомоги напередодні річниці вторгнення росії. Про це посол України в Австралії Василь Мирошниченко сказав в інтерв’ю The Sydney Morning Herald.

Посол висловив занепокоєння, що допомога може зменшитися в майбутньому, оскільки конфлікт продовжується.

"Втома - це те, з чим нам доводиться мати справу. Це відбувається в усьому світі", - сказав Мирошниченко.

На початку цього місяця Мирошниченко звернувся до міністра оборони Річарда Марлза з проханням надати додаткову військову допомогу від Австралії у вигляді захищених автомобілів Bushmaster, танків, бойових машин піхоти, безпілотників, мінно-вибухових пристроїв та боєприпасів.

Уряд оголосив про свій останній пакет підтримки, який включав 30 додаткових "Бушмастерів" та військову підготовку українських призовників у Великій Британії, у жовтні.

Це зобов'язання збільшило загальний військовий внесок Австралії в Україну з початку війни до 475 млн доларів.

За словами Мирошниченка, те, що відбувається в Україні, матиме величезний вплив на Індо-Тихоокеанський регіон.

"Якщо путіну дозволять перемогти в Україні, це відкриє скриньку Пандори для інших авторитарних лідерів, які намагатимуться силою захопити сусідні країни. Якщо це може статися в Європі, це може статися і тут", - зазначив посол.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни міжнародні партнери виділили Україні понад 113 млрд євро.