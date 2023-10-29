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Якщо Україна впаде - впадемо ми всі – глава Чехії

29 жовтня 2023, 12:37
Якщо Україна впаде - впадемо ми всі – глава Чехії
Джерело: chas.news
Чехія і далі підтримує Україну на тві повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє 420on.cz.

"Нинішні конфлікти неможливо вирішити, просто вислухавши обидві сторони та провівши уявну лінію десь посередині. росія грубо порушила міжнародне право напавши на Україну і на невинних людей", - заяивив Петр Павел на зустрічі з іноземними дипломатами з нагоди національного свята Дня проголошення незалежності Чехословацької Республіки.

Він додав, що Чехія залишається вірною своїй позиції і підтримує суверенітет України.

"Якщо Україна впаде, то впадемо ми всі", - сказав Павел.

Глава Чехії також виступає за вступ України до НАТО і нещодавно заявив, що Україну запросять до Альянсу після завершення війни.

 

Чехіяпетр павел

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