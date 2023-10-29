Якщо Україна впаде - впадемо ми всі – глава Чехії
Про це повідомляє 420on.cz.
"Нинішні конфлікти неможливо вирішити, просто вислухавши обидві сторони та провівши уявну лінію десь посередині. росія грубо порушила міжнародне право напавши на Україну і на невинних людей", - заяивив Петр Павел на зустрічі з іноземними дипломатами з нагоди національного свята Дня проголошення незалежності Чехословацької Республіки.
Він додав, що Чехія залишається вірною своїй позиції і підтримує суверенітет України.
"Якщо Україна впаде, то впадемо ми всі", - сказав Павел.
Глава Чехії також виступає за вступ України до НАТО і нещодавно заявив, що Україну запросять до Альянсу після завершення війни.