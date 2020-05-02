Якутський шаман, який ходив "виганяти Путіна", поскаржився в ЄСПЛ Двоє його прихильників також звернулися до Європейського суду з прав людини

Якутський шаман Олександр Габишев направив скаргу в Європейський суд з прав людини про порушення його прав під час незаконного затримання в грудні 2019 року.

Шаман Александр Габышев, отправившийся из Якутии в Москву "изгонять Путина" Фото: Андрей Затирко

"Габишев подав скаргу про порушення його прав, коли 10 грудня його та двох його прихильників незаконно затримали", - повідомив Прянишников,передає LB.ua. Його прихильники Кирило Мухтарулін і Олексій Брильов також звернулися до ЄСПЛ. Нагадаємо, що у новорічному дитячому подарунку жителі російського Омська виявили цукерки "Президент" з портретом Володимира Путіна на обгортці.

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