CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЯкутський шаман Олександр Габишев направив скаргу в Європейський суд з прав людини про порушення його прав під час незаконного затримання в грудні 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Якутський шаман, який ходив "виганяти Путіна", поскаржився в ЄСПЛ
Двоє його прихильників також звернулися до Європейського суду з прав людини
Шаман Александр Габышев, отправившийся из Якутии в Москву "изгонять Путина" Фото: Андрей Затирко
"Габишев подав скаргу про порушення його прав, коли 10 грудня його та двох його прихильників незаконно затримали", - повідомив Прянишников,передає LB.ua.
Його прихильники Кирило Мухтарулін і Олексій Брильов також звернулися до ЄСПЛ.
Нагадаємо, що у новорічному дитячому подарунку жителі російського Омська виявили цукерки "Президент" з портретом Володимира Путіна на обгортці.
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