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Якутський шаман, який ходив "виганяти Путіна", поскаржився в ЄСПЛ

Двоє його прихильників також звернулися до Європейського суду з прав людини
Якутський шаман Олександр Габишев направив скаргу в Європейський суд з прав людини про порушення його прав під час незаконного затримання в грудні 2019 року.
Якутський шаман, який ходив "виганяти Путіна", поскаржився в ЄСПЛ Шаман Александр Габышев, отправившийся из Якутии в Москву "изгонять Путина" Фото: Андрей Затирко

"Габишев подав скаргу про порушення його прав, коли 10 грудня його та двох його прихильників незаконно затримали", - повідомив Прянишников,передає LB.ua.

Його прихильники Кирило Мухтарулін і Олексій Брильов також звернулися до ЄСПЛ.

Нагадаємо, що у новорічному дитячому подарунку жителі російського Омська виявили цукерки "Президент" з портретом Володимира Путіна на обгортці.

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05 02 2020 15:40
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