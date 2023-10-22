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Яндекс в Європі стає популярнішим за Google

22 жовтня 2023, 16:44
Яндекс в Європі стає популярнішим за Google
Фото: shakhty.su
Через антимонопольні дії Євросоюзу проти Google Яндекс стає все більш популярним.

При тому сам ЄС звинувачує Яндекс в поширенні кремлівської пропаганди щодо вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після антимонопольних розпоряджень ЄС, яке змусило Google пропонувати користувачам смартфонів на вибір додатки для пошуку в Інтернеті, які працюють на ОС Android - популярність Яндекс зросла. 

Відтепер Яндекс з'являється на екрані для вибору і це дозволяє користувачам Android вибрати бажану пошукову систему.

Так в 23 європейських країнах російський пошуковик він увійшов до п'ятірки найкращих додатків для Android. 

Найпопулярнішим він сатв в Німеччині, Італії, Чехії і Данії. 

"Справжнє занепокоєння викликає те, що Яндексу все ще дозволено працювати на ринку ЄС" - сказала член Європарламенту Стефані Йон-Куртен.

Вона додала, що питання не в екрані вибору, а в тому, що Яндекс все ще є одним з варіантів, які слід розглядати. 

Разом з тим, ЄС в вересні звинуватив компанію в тому, що вона відповідальна за просування державних ЗМІ та наративів у своїх пошукових результатах, а також за зниження рейтингу і видалення контенту, критично налаштованого до Кремля, наприклад, контенту, пов'язаного з агресивною війною росії проти України.

Яндекс зареєстрована в Нідерландах і торгувалася на біржі Nasdaq, поки її акції не були заморожені після вторгнення рф в Україну. 

Крім того, до президентських виборів росія планує націоналізувати Яндекс.

 

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