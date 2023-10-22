Яндекс в Європі стає популярнішим за Google
При тому сам ЄС звинувачує Яндекс в поширенні кремлівської пропаганди щодо вторгнення росії в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg.
Після антимонопольних розпоряджень ЄС, яке змусило Google пропонувати користувачам смартфонів на вибір додатки для пошуку в Інтернеті, які працюють на ОС Android - популярність Яндекс зросла.
Відтепер Яндекс з'являється на екрані для вибору і це дозволяє користувачам Android вибрати бажану пошукову систему.
Так в 23 європейських країнах російський пошуковик він увійшов до п'ятірки найкращих додатків для Android.
Найпопулярнішим він сатв в Німеччині, Італії, Чехії і Данії.
"Справжнє занепокоєння викликає те, що Яндексу все ще дозволено працювати на ринку ЄС" - сказала член Європарламенту Стефані Йон-Куртен.
Вона додала, що питання не в екрані вибору, а в тому, що Яндекс все ще є одним з варіантів, які слід розглядати.
Разом з тим, ЄС в вересні звинуватив компанію в тому, що вона відповідальна за просування державних ЗМІ та наративів у своїх пошукових результатах, а також за зниження рейтингу і видалення контенту, критично налаштованого до Кремля, наприклад, контенту, пов'язаного з агресивною війною росії проти України.
Яндекс зареєстрована в Нідерландах і торгувалася на біржі Nasdaq, поки її акції не були заморожені після вторгнення рф в Україну.
Крім того, до президентських виборів росія планує націоналізувати Яндекс.