Янукович подарував Манафорту ікру за $30-40 тисяч, - доповідь спецпрокурора Мюллера
Килимник - українець у команді Манафорта, який виконував роль перекладача та комунікатора з керівниками "Партії регіонів". Його підозрюють у роботі на російську розвідку.
Такий подарунок Янукович зробив Манафорту в 2010 році, святкуючи перемогу на президентських виборах, йдеться в переписці Костянтина Килимника та Манафорта, яка є в доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори президента США 2016 року.
Екс-президент України Віктор Янукович розробив власний план, який передбачав створення "Автономної республіки Донбас" в складі України, де він хотів стати прем'єр-міністром.
В офісу Мюллера немає доказів того, що Трамп або його адміністрація знали про цей план, але Килимник продовжував просувати його щонайменше до літа 2018 року.
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