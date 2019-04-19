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Янукович подарував Манафорту ікру за $30-40 тисяч, - доповідь спецпрокурора Мюллера

Янукович зробив подарунок Манафорту в 2010
Президент-утікач Віктор Янукович подарував американському політтехнологу Полу Манафорту, який працював на Януковича і "Партію регіонів", чорну ікру вартістю 30-40 тисяч доларів.
Янукович подарував Манафорту ікру за $30-40 тисяч, - доповідь спецпрокурора Мюллера Віктор Янукович. Фото: president.gov.ua

Килимник - українець у команді Манафорта, який виконував роль перекладача та комунікатора з керівниками "Партії регіонів". Його підозрюють у роботі на російську розвідку.

Такий подарунок Янукович зробив Манафорту в 2010 році, святкуючи перемогу на президентських виборах,  йдеться в переписці Костянтина Килимника та Манафорта, яка є в доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

Екс-президент України Віктор Янукович розробив власний план, який передбачав створення "Автономної республіки Донбас" в складі України, де він хотів стати прем'єр-міністром.

В офісу Мюллера немає доказів того, що Трамп або його адміністрація знали про цей план, але Килимник продовжував просувати його щонайменше до літа 2018 року.

 
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19 04 2019 08:46
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