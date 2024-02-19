Від початку цього року Японія стала найбільшим донором фінансової підтримки для України.

В першому кварталі допомога сягнула близько 2,2 млрд доларів.

Про це Міністерство фінансів написало на сайті.

"Японія є одним із лідерів у підтримці України в усіх можливих напрямах. Пряма бюджетна допомога – не виняток. Японія вже надала підтримку на суму понад 4,6 млрд дол, у тому числі близько 372 млн дол – у формі грантів", - пише відомство.

Кошти від Японії на бюджетну підтримку були залучені через п'ять проєктів Світового банку: PEACE in Ukraine, INSPIRE, ARISE, HOPE та Development Policy Loan.

В цьому році Україна розраховує залучити 37,3 млрд дол від міжнародних партнерів на соціальну і гуманітарну сфери.