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Японія допоможе Україні в отриманні розвідувальних даних

21 квітня 2025, 20:44
Японія допоможе Україні в отриманні розвідувальних даних
Обмін інформацією з ГУР буде запущено протягом найближчих місяців.

Японський оператор супутників Q-shu University Institute надасть Головному управлінню розвідки Міноборони України супутникові геолокаційні знімки.

Про це повідомляє портал Intelligence Online.

Журналісти пишуть, що переговори про надання знімків почалися в лютому, а в березні вони були активізовані через тимчасове рішення США зупинити обмін розвідданими з Україною.

Ймовірно, обмін інформацією з ГУР буде запущено протягом найближчих місяців. 

Наразі цей момент iQPS має п’ять супутників на орбіті.

Також видання пише, що обсяг даних, отриманих з японських геолокаційних супутників разом із зображеннями від фінських ICEYE, німецьких SAR-Lupe та SARah. 

Крім того, італійське Cosmo-SkyMed та Cosmo-SkyMed 2, потенційно може перевищувати обсяг інформації, яку Національне розвідувальне управління США надавало завдяки своєму обладнанню та купувало для України у комерційних компаній.

В березні також стало відомо, що Франція готова ділитися розвідданими з Україною.

 

війна в УкраїніЯпоніярозвіддані

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