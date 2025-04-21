Японія допоможе Україні в отриманні розвідувальних даних

Обмін інформацією з ГУР буде запущено протягом найближчих місяців.

Японський оператор супутників Q-shu University Institute надасть Головному управлінню розвідки Міноборони України супутникові геолокаційні знімки.

Про це повідомляє портал Intelligence Online.

Журналісти пишуть, що переговори про надання знімків почалися в лютому, а в березні вони були активізовані через тимчасове рішення США зупинити обмін розвідданими з Україною.

Ймовірно, обмін інформацією з ГУР буде запущено протягом найближчих місяців.

Наразі цей момент iQPS має п’ять супутників на орбіті.

Також видання пише, що обсяг даних, отриманих з японських геолокаційних супутників разом із зображеннями від фінських ICEYE, німецьких SAR-Lupe та SARah.

Крім того, італійське Cosmo-SkyMed та Cosmo-SkyMed 2, потенційно може перевищувати обсяг інформації, яку Національне розвідувальне управління США надавало завдяки своєму обладнанню та купувало для України у комерційних компаній.

В березні також стало відомо, що Франція готова ділитися розвідданими з Україною.