Японія допоможе Україні в отриманні розвідувальних даних
Японський оператор супутників Q-shu University Institute надасть Головному управлінню розвідки Міноборони України супутникові геолокаційні знімки.
Про це повідомляє портал Intelligence Online.
Журналісти пишуть, що переговори про надання знімків почалися в лютому, а в березні вони були активізовані через тимчасове рішення США зупинити обмін розвідданими з Україною.
Ймовірно, обмін інформацією з ГУР буде запущено протягом найближчих місяців.
Наразі цей момент iQPS має п’ять супутників на орбіті.
Також видання пише, що обсяг даних, отриманих з японських геолокаційних супутників разом із зображеннями від фінських ICEYE, німецьких SAR-Lupe та SARah.
Крім того, італійське Cosmo-SkyMed та Cosmo-SkyMed 2, потенційно може перевищувати обсяг інформації, яку Національне розвідувальне управління США надавало завдяки своєму обладнанню та купувало для України у комерційних компаній.
В березні також стало відомо, що Франція готова ділитися розвідданими з Україною.