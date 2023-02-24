Японія готує нові санкції G7 проти росії

Японія працює над новим пакетом санкцій G7 проти держави-окупанта росії. Окрім цього прем'єр-міністр країни планує відвідати Україну.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда скористався п'ятничною річницею вторгнення росії в Україну, щоб підтвердити своє бажання відвідати охоплену війною країну і оголосити, що Японія готує нові санкції "Великої сімки" проти москви.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає Japantimes.

Кісіда заявив, що сподівається якнайшвидше відвідати Україну, оскільки він єдиний лідер G7, який ще не був у Києві з початку повномасштабного вторгнення.

"Лютий 24 - це день, який ми ніколи не забудемо. Цей день не можна забувати", - сказав він.

Окрім цього японський прем'єр розповів, що його країна невдовзі представить нові варіанти санкцій для обговорення під час онлайн-конференції G7. Він також зауважив, що Китай може надіслати військову допомогу москві.

"Я вважаю, що важливо надіслати чітке повідомлення міжнародній спільноті в тісній співпраці з G7 та іншими зацікавленими країнами. Японія також повинна продовжувати надсилати повідомлення щодо відповіді третіх країн", - сказав Кісіда.

У понеділок Кісіда оголосив про обіцянку виділити Україні додаткові 5,5 мільярда доларів (близько 742 мільярдів єн), в результаті чого загальний обсяг допомоги з боку Японії досягне 7 мільярдів доларів.