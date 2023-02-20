Японія планує надати Україні нову фінансову допомогу на 5,5 млрд доларів

Прем'єр Японії зазначив, що запросить Президента України Володимира Зеленського на онлайн-саміт Групи семи.

Японія надасть додаткову фінансову допомогу Україні у розмірі 5,5 млрд. доларів для відновлення інфраструктури в країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда симпозіумі у Токіо, передає Kyodo News.

За словами Кісіди, він запропонував президенту України Володимиру Зеленському взяти участь в онлайн-саміті "Великої сімки", який заплановано цього тижня.

На віртуальній зустрічі країни "Великої сімки", такі як Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США, а також Європейський союз, найімовірніше, погодяться продовжувати підтримувати Україну, пише видання.

Також напередодні відеосаміту G7 Кісіда заявив у своєму виступі на симпозіумі в Токіо, що Японія надасть додаткову фінансову допомогу у розмірі 5,5 млрд. доларів для відновлення інфраструктури в країні, зруйнованій росією.

Нагадаємо, нещодавно Японія надала Україні грантову допомогу в пів мільйона доларів.