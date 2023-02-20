Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Японія планує надати Україні нову фінансову допомогу на 5,5 млрд доларів

20 лютого 2023, 16:14
Японія планує надати Україні нову фінансову допомогу на 5,5 млрд доларів
Прем'єр Японії зазначив, що запросить Президента України Володимира Зеленського на онлайн-саміт Групи семи.

Японія надасть додаткову фінансову допомогу Україні у розмірі 5,5 млрд. доларів для відновлення інфраструктури в країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда симпозіумі у Токіо, передає Kyodo News.

За словами Кісіди, він запропонував президенту України Володимиру Зеленському взяти участь в онлайн-саміті "Великої сімки", який заплановано цього тижня.

На віртуальній зустрічі країни "Великої сімки", такі як Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США, а також Європейський союз, найімовірніше, погодяться продовжувати підтримувати Україну, пише видання.

Також напередодні відеосаміту G7 Кісіда заявив у своєму виступі на симпозіумі в Токіо, що Японія надасть додаткову фінансову допомогу у розмірі 5,5 млрд. доларів для відновлення інфраструктури в країні, зруйнованій росією.

Нагадаємо, нещодавно Японія надала Україні грантову допомогу в пів мільйона доларів

Японіявійнадопомога

Останні матеріали

"Масштабний" наступ росії демонструє зниження ефективності: втратити більше, щоб захопити менше. Натомість адміністрація Байдена готова "злити" Крим росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 20 лютого 2023, 17:02
Провісник російського апокаліпсису зі святої землі. Підсумки візиту очільника ізраїльської дипломатії Елі Коена
Політика
Провісник російського апокаліпсису зі святої землі. Підсумки візиту очільника ізраїльської дипломатії Елі Коена
Дмитро Редько – 20 лютого 2023, 14:33
російський
Політика
російський "кріт" розбурхав Німеччину та союзників. Чи переповнена німецька розвідка агентами рф? – New York Times
Переклад iPress – 20 лютого 2023, 12:02
Це кінець світу, який ми знали. І на Мюнхенській конференції через це відчувалася нервозність – Politico
Це кінець світу, який ми знали. І на Мюнхенській конференції через це відчувалася нервозність – Politico
Переклад iPress – 20 лютого 2023, 09:04
Новини з-під Бахмуту. За попередньою інформацією українці контрнаступають – Том Купер
Політика
Новини з-під Бахмуту. За попередньою інформацією українці контрнаступають – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2023, 19:14
Трохи хороших новин. Важкі втрати росіян та ЗСУ відкинули росіян на попередні позиції – Том Купер
Політика
Трохи хороших новин. Важкі втрати росіян та ЗСУ відкинули росіян на попередні позиції – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2023, 23:14
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 17:07
Захід має вийти з
Політика
Захід має вийти з "кризи невіри". І надати Україні зброю не лише для захисту, а й для перемоги – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 16:37
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється