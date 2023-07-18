Японія готує нові санкції проти рф – ЗМІ

Також Японія розкритикувала вихід росії із зернової угоди.

Японія розглядає можливість запровадження додаткових економічних санкцій проти росії за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє KYODO.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно сказав, що уряд обговорить, які конкретні кроки країна зробить на тлі європейських і американських обмежувальних заходів на експорт транспортних засобів до рф, додавши, що поки ще нічого не вирішено.

Хоча Японія заборонила поставки до росії автомобілів класу люкс вартістю понад 43 тисяч доларів США з квітня минулого року, заплановані додаткові санкції можуть поширитися на дешевші вживані автомобілі, які мають широкий попит у росії, кажуть експерти.

Мацуно також розкритикував вихід рф із угоди, яка дозволяла експортувати українське зерно через Чорне море, заявивши, що це рішення "вкрай прикре", і Японія буде уважно стежити за його впливом на світове постачання продовольства.

У співпраці з країнами G7 та міжнародним співтовариством Японія "рішуче закликатиме росію повернутися до угоди про експорт зерна, щоб забезпечити перезапуск цієї ініціативи, сказав Мацуно.

Нагадаємо, Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей.