Японія хоче створити в армії космічний підрозділ
Про це інформує NHK,передає УКРІНФОРМ.
«Міністерство оборони розглядає можливість створення нового підрозділу і збільшення кількості службовців з квітня поточного року для зміцнення обороноздатності в таких сферах, як відкритий космос і кіберпростір», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, військове відомство має намір подати відповідний законопроєкт на поточній парламентській сесії.
Космічний підрозділ планується створити на базі повітряних сил самооборони в місті Футю у столичній префектурі. За даними NHK, до його завдань входитиме спостереження за підозрілими супутниками, а також космічним сміттям. Чисельність підрозділу становитиме приблизно 20 службовців.
Нагадаємо, що влада Японії планує до 2030 року запустити шосте покоління мобільних мереж (6G), яке буде в 10 разів швидшим за 5G.
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