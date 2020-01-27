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Японія хоче створити в армії космічний підрозділ

«Міністерство оборони розглядає можливість створення нового підрозділу і збільшення кількості службовців з квітня поточного року для зміцнення обороноздатності в таких сферах, як відкритий космос і кіберпростір»
Міністерство оборони Японії планує подати до парламенту законопроєкт про створення космічного підрозділу.
Японія хоче створити в армії космічний підрозділ Фото: Роскосмос

Про це інформує NHK,передає УКРІНФОРМ.

«Міністерство оборони розглядає можливість створення нового підрозділу і збільшення кількості службовців з квітня поточного року для зміцнення обороноздатності в таких сферах, як відкритий космос і кіберпростір», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, військове відомство має намір подати відповідний законопроєкт на поточній парламентській сесії.

Космічний підрозділ планується створити на базі повітряних сил самооборони в місті Футю у столичній префектурі. За даними NHK, до його завдань входитиме спостереження за підозрілими супутниками, а також космічним сміттям. Чисельність підрозділу становитиме приблизно 20 службовців.

Нагадаємо, що влада Японії планує до 2030 року запустити шосте покоління мобільних мереж (6G), яке буде в 10 разів швидшим за 5G.

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27 01 2020 15:00
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