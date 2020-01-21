Японія планує запустити 6G до 2030 року — ЗМІ

"Японія почала планувати стратегію з розробки технологій 6G, які до 2030 року стануть у 10 разів швидшими за 5G"

Влада Японії планує до 2030 року запустити шосте покоління мобільних мереж (6G), яке буде в 10 разів швидшим за 5G.

Про це повідомляє портал GizmoChina з посиланням на японські ЗМІ,передає УКРІНФОРМ.

"Японія почала планувати стратегію з розробки технологій 6G, які до 2030 року стануть у 10 разів швидшими за 5G", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, вже цього місяця буде створений спеціальний дослідницький центр, до якого зокрема будуть запрошені представники найбільшої телекомунікаційної компанії Японії NTT та великого японського концерну в області електротехніки й електроніки Toshiba.

Загалом уряд вкладе в розробку 6G понад два мільярди доларів США.

Зазначається, що над розробкою шостого покоління мобільних мереж почали також працювати у Фінляндії та Південній Кореї.

Як повідомлялося, Міністерство науки й технологій Китаю офіційно почало працювати над розробкою мобільних мереж 6G.

Нагадаємо, що у Китаї офіційно почали роботу над розробкою мобільної мережі 6G.