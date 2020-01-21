Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Японія планує запустити 6G до 2030 року — ЗМІ

"Японія почала планувати стратегію з розробки технологій 6G, які до 2030 року стануть у 10 разів швидшими за 5G"
Влада Японії планує до 2030 року запустити шосте покоління мобільних мереж (6G), яке буде в 10 разів швидшим за 5G.
Японія планує запустити 6G до 2030 року — ЗМІ ukrinform.ua

Про це повідомляє портал GizmoChina з посиланням на японські ЗМІ,передає УКРІНФОРМ.

"Японія почала планувати стратегію з розробки технологій 6G, які до 2030 року стануть у 10 разів швидшими за 5G", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, вже цього місяця буде створений спеціальний дослідницький центр, до якого зокрема будуть запрошені представники найбільшої телекомунікаційної компанії Японії NTT та великого японського концерну в області електротехніки й електроніки Toshiba.

Загалом уряд вкладе в розробку 6G понад два мільярди доларів США.

Зазначається, що над розробкою шостого покоління мобільних мереж почали також працювати у Фінляндії та Південній Кореї.

Як повідомлялося, Міністерство науки й технологій Китаю офіційно почало працювати над розробкою мобільних мереж 6G.

Нагадаємо, що у Китаї офіційно почали роботу над розробкою мобільної мережі 6G.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 01 2020 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.