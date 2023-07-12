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ПОЛІТИКА

Японія і НАТО визначать напрямки співпраці за новою програмою – KYODO

12 липня 2023, 10:24
Японія і НАТО визначать напрямки співпраці за новою програмою – KYODO
Фото: Shutterstock.com
Буде схвалена індивідуальна програма партнерства.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда в середу, 12 липня, ухвалить програму партнерства з НАТО, в якій будуть викладені основні напрямки співпраці на найближчі роки, оскільки сторони визнають, що Китай і росія розширюють спроби підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах. 

Про це повідомляє KYODO.

Очікується, що під час зустрічі у Вільнюсі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Кішіда домовиться про спільні зусилля в межах нової програми в різних сферах - від морської безпеки і космічного простору до кіберпростору та боротьби з дезінформацією.

Кішіда і лідери Австралії, Нової Зеландії та Південної Кореї запрошені до участі в дискусіях саміту НАТО в литовській столиці.

Альянс на тлі вторгнення росії в Україну розширює географію своєї діяльності, а Столтенберг неодноразово заявляв, що основні проблеми безпеки вже не є регіональними, а глобальними. Кішіда також наголошував, що безпека Індо-Тихоокеанського регіону є невіддільною від безпеки Європи.

Буде схвалена так звана індивідуальна програма партнерства, яка розширить сферу співпраці у вирішенні нових і традиційних викликів безпеці.

Після зустрічі з Кішідою в середу Столтенберг проведе засідання з лідерами чотирьох азійсько-тихоокеанських партнерів Альянсу.

У засіданні також візьмуть участь Швеція, яка прагне стати 32-м членом НАТО, і ЄС.

Чиновники, які беруть участь у підготовці зустрічей, повідомляли ідея відкриття офісу Альянсу в Токіо не обговорюватиметься. Хоча НАТО підтримує цей крок, Франція і деякі інші країни Альянсу виступили проти, висловлюючи занепокоєння тим, що блок порушує свій статут, виходячи занадто далеко за межі євроатлантичного простору, і що це може призвести до подальшого загострення напруженості у відносинах із Китаєм.

ЯпоніяНАТОспівпраця

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