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ПОЛІТИКА

Франція блокує відкриття офісу НАТО в Японії – Politico

08 липня 2023, 15:16
Франція блокує відкриття офісу НАТО в Японії – Politico
Фото: з вільного доступу
Напередодні саміту серед союзників з'явилися розбіжності щодо розширення впливу Альянсу в Азії.

Франція не підтримує ідею розширення присутності НАТО в Азії, що призвело до розколу в західному Альянсі напередодні саміту наступного тижня. 

Про це повідомляє Politico.

Протягом декількох місяців офіційні особи НАТО обговорювали плани відкриття офісу в Японії, який став би першим форпостом союзників у регіоні в часи зростання напруженості між Заходом і Китаєм. 

Щорічний саміт лідерів НАТО в Литві наступного тижня, який відбудеться на тлі війни Росії проти України, був запланований як момент для досягнення прогресу в реалізації цього плану.

Але президент Франції Еммануель Макрон наполягає, що географічне розширення може призвести до того, що сфера діяльності Альянсу занадто далеко відійде від його початкового північноатлантичного фокусу. 

"Ми принципово не підтримуємо це. Що стосується офісу, то японська влада сама повідомила нам, що вона не дуже прив'язана до цього", - заявив у п'ятницю, 7 липня, представник Єлисейського палацу. 

Французький чиновник наголошує, що НАТО географічно обмежується Північною Атлантикою.

 "НАТО - це Організація Північноатлантичного договору", - сказав він, додавши, що статті 5 і 6, які лежать в основі Альянсу, є "географічними".

План НАТО відкрити свій перший офіс в Азії з'явився на тлі підвищеного занепокоєння агресивною поведінкою Китаю навколо Тайваню і американських сил у регіоні. Як і Франція, Китай також виступає проти цієї ідеї.

"Ми бачили, що НАТО прагне просунутися на схід в цей регіон, втручаючись в регіональні справи і розпалюючи блокову конфронтацію. Більшість країн Азії виступають проти появи військових блоків у регіоні. Вони не вітають розширення НАТО в Азії", - заявив минулого місяця речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

Хоча деякі інші союзники по НАТО також висловлюють занепокоєння щодо нового офісу, троє європейських дипломатів, обізнаних з поточними переговорами, визнають, що найсильніша опозиція йде з боку Франції.

Макрон роками виступав проти посилення уваги НАТО до Китаю. У 2021 році він заявив, що союзники “не повинні плутати свої цілі".

"НАТО - це військова організація, питання наших відносин із Китаєм - це не лише військове питання. НАТО - це організація, яка стосується Північної Атлантики, а Китай має мало спільного з Північною Атлантикою", - сказав Макрон. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, з іншого боку, сприяє поглибленню зв'язків з азіатсько-тихоокеанськими союзниками. Лідери Японії, Південної Кореї, Австралії і Нової Зеландії візьмуть участь у саміті Альянсу у Вільнюсі наступного тижня.

"Ми не повинні припуститися тієї ж помилки з Китаєм та іншими авторитарними режимами. Те, що відбувається в Європі сьогодні, може статися в Азії завтра", - сказав Столтенберг у лютому. Його коментар був сприйнятий як проведення паралелей між Україною і Тайванем. 

ЯпоніяНАТОМакрон

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