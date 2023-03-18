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Японія і Німеччина вирішили посилити санкції проти росії

18 березня 2023, 21:00
Японія і Німеччина вирішили посилити санкції проти росії
Фото: expres.ua
Учасники переговорів висловилися про неприпустимість погроз ядерною зброєю і тим більше її застосування.

Японія і Німеччина домовилися посилювати санкційний тиск на росію через агресію проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, пише видання NNK.

"Ми знову підтвердили важливість подальшого ухвалення Японією, Німеччиною та країнами-однодумцями сильних санкційних заходів проти росії, а також надання допомоги Україні",- Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування новий санкцій. До списку цього разу потрапив президент і президент Сирії Башар Асад, який нещодавно заявив про підтримку росії у війні.

НімеччинаЯпоніясанкціі проти росіївійна в Україні

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