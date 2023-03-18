Японія і Німеччина вирішили посилити санкції проти росії
Японія і Німеччина домовилися посилювати санкційний тиск на росію через агресію проти України.
Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, пише видання NNK.
"Ми знову підтвердили важливість подальшого ухвалення Японією, Німеччиною та країнами-однодумцями сильних санкційних заходів проти росії, а також надання допомоги Україні",- Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії.
Сьогодні Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування новий санкцій. До списку цього разу потрапив президент і президент Сирії Башар Асад, який нещодавно заявив про підтримку росії у війні.