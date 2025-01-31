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Японія може вкласти кошти у будівництво газопроводу на Алясці

31 січня 2025, 20:30
Японія може вкласти кошти у будівництво газопроводу на Алясці
Фото: alaskaphotographics.photoshelter.com
Завоювавши у такий спосіб прихильність Дональда Трампа.

Уряд Японії може виділити 44 мільярди доларів для будівництва газопроводу на Алясці задля зміцнення зв’язків із президентом США. 

Про це інформує агенція Reuters.

Вже наступного тижня це питання американський президент планує обговорити на зустрічі з прем’єр-міністром Ісібою. 

Проте Токіо сумнівається в доцільності проєкту через загальну вартість газу в порівнянні з іншими джерелами, однак готова розглянути цю пропозицію.

Також ЯПонія може піти на додаткові поступки і збільшити закупівлю американського газу, підвищити витрати на оборону та інвестувати в американське виробництво, аби зменшити двосторонній торговий дефіцит у 56 мільярдів доларів і запобігти загрозі введення тарифів.

В кінці року стало відомо, що США та Японія посилюють зв'язки для стримування стратегічних загроз.

 

СШАЯпоніягазопровідАляска

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