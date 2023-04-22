Японія надала $471 млн фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України

Фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), який створив Світовий банк, отримає від уряду Японії $471 млн.

Про це повідомило агентство Інтерфакс.

"Цей внесок є частиною зобов'язань у розмірі $5,5 млрд, які Японія взяла в лютому, щоб допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури та підтримати народ України у відновленні. З обіцяної суми, 5 мільярдів доларів США - це кредитне покриття, яке підтримає позики Світового банку для України наступного року", - йдеться в релізі.

Заступника міністра фінансів Японії Кентаро Огата сказав, що Японія розраховує, що її внески будуть ефективно використані для задоволення нагальних потреб України з ремонту критично важливої інфраструктури.

Фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України це багатосторонній донорський фонд, що підтримує екстрені операції Світового банку в Україні в ключових галузях. Сюди входять транспорт, охорона здоров'я і енергетика.

Грантовий внесок від Японії подвоїть кошти фонду і наразі становитиме понад $850 млн.

Фонд створили в грудні 2022 року і він допомагає Україні в плануванні та реалізації програми відновлення, сталого відновлення та реформування.