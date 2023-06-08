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ПОЛІТИКА

Японія надішле Україні гуманітарну допомогу

08 червня 2023, 21:54
Японія надішле Україні гуманітарну допомогу
У посольстві зазначили, що деталі будуть оголошені пізніше.

Представництво Японії в Україні заявило, що країна готує "негайну" гуманітарну допомогу для тих, хто постраждав внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. 

Про це повідомляється на офіційній сторінці дипвідомства.

"Що стосується прориву дамби Каховської гідроелектростанції, Японія зараз працює над наданням негайної гуманітарної допомоги постраждалому від повені населенню", – зазначено у заяві.

У посольстві додали, що деталі будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, комісія НАТО-Україна обговорила допомогу після підриву Каховської ГЕС.

Японіядопомога Україні

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