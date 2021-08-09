СПОРТ НОВИНИ18-й в історії розіграш клубного чемпіонату світу з футболу, який запланували на грудень цього року в Японії, може не відбутися.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японія не хоче проводити клубний чемпіонат світу з футболу
ФІФА в разі відмови Японії від проведення турніру звернеться за допомогою до Катару, для якого цей турнір може стати своєрідною підготовкою до чемпіонату світу-2022
Фото: fifa.com.
Японська влада заявила ФІФА, що не хоче проводити турнір на своїй території через пандемію коронавірусу, повідомляє Daily Mail.
У Країні висхідного сонця борються з п'ятою хвилею інфікування COVID-19, а також намагаються вирішити проблему низького відсотка вакцинації, тому проведення великих спортивних змагань у зимові місяці влада вбачає недоцільним і неправильним.
Існує й політичне підґрунтя. Зокрема, прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга заявив про намір залишити посаду 30 вересня - через рік після початку повноважень. Очікується, що його наступник буде категорично проти проведення в країні клубного чемпіонату світу, оскільки раніше Олімпійські та Параолімпійські ігри в Токіо боляче вдарили по іміджу нинішнього прем'єр-міністра.
ФІФА в разі відмови Японії від проведення турніру звернеться за допомогою до Катару, для якого цей турнір може стати своєрідною підготовкою до чемпіонату світу-2022.
Клубний чемпіонат світу-2021 стане останнім в історії, який пройде за звичним форматом. Надалі турнір розширять до 24-х команд. Він проходитиме раз на чотири роки.
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