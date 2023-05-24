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Японія не вступатиме в НАТО – прем'єр-міністр

24 травня 2023, 13:49
Японія не вступатиме в НАТО – прем'єр-міністр
Фото:ukrinform.ua
Уряд японії заявив, що не має планів щодо членства в НАТО, проте відкриття офісу Альянсу в країні обговорюється.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда на засіданні уряду. 

Про це пише Reuters.

"Мені не відомо про якесь ухвалене рішення (НАТО щодо створення офісу Альянсу в Японії)", - сьогодні заявив Кішіда на засіданні парламенту. 

І додав, що його країна не планує приєднуватися до НАТО як постійний або асоційований член.

Також Кішіда планує відвідати саміт НАТО в липні. Подія відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. 

Японський міністр закордонних справ Кошмана Хаяші раніше заявляв, що уряд Японії веде переговори з НАТО про відкриття офісу зв'язку Альянсу, оскільки через агресію росії проти України світ став нестабільним.
ЯпоніяНАТО

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