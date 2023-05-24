Японія не вступатиме в НАТО – прем'єр-міністр

Уряд японії заявив, що не має планів щодо членства в НАТО, проте відкриття офісу Альянсу в країні обговорюється.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда на засіданні уряду.

Про це пише Reuters.

"Мені не відомо про якесь ухвалене рішення (НАТО щодо створення офісу Альянсу в Японії)", - сьогодні заявив Кішіда на засіданні парламенту.

І додав, що його країна не планує приєднуватися до НАТО як постійний або асоційований член.

Також Кішіда планує відвідати саміт НАТО в липні. Подія відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.