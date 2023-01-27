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ПОЛІТИКА

Японія оголосила нові санкції проти рф

27 січня 2023, 14:22
Японія оголосила нові санкції проти рф
Фото: з вільного доступу
Від 3 лютого Японія запроваджує заборону на експорт до росії вакцин та медичних виробів, а також роботів, радіоактивних матеріалів, обладнання для атомних об'єктів, розвідки нафти та природного газу.

З 3 лютого почне діяти заборона експорту 49 російським організаціям, про це повідомили у Міністерстві економіки, торгівлі та промисловості Японії.

Як коментують заборону у росЗМІ, відносини між Японією та росією погіршилися після початку рф війни в Україні. Крім того, у березні 2022 року російська влада відмовилася від ведення переговорів про статус Курильських островів, який заперечує Японія.

Як результат, вводиться заборона на експорт:

- ядерні установки та пристрої;

- обладнання для розвідки нафти, природного газу та обробки радіоактивних матеріалів;

- хімікати, сльозогінний газ, дактилоскопічний порошок, дозиметри, електролітичні елементи;

- обладнання для виробництва композитних матеріалів;

- вакцини, медичні вироби, діагностичні та тестові набори;

- комерційні вибухові речовини та обладнання для їх виявлення;

- рентгенівське оглядове обладнання;

- підшипники;

- переносні генератори;

- роботів, лазерні зварювальні апарати, великогабаритні бурові верстати, обладнання для гальваніки;

- речовини, які використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення.

Раніше повідомлялось, що уряд Японії планує майже вдвічі збільшити оборонний бюджет у найближчі п'ять років, а також боротися зі швидким зниженням народжуваності в країні.

Японіясанкціі проти росії

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