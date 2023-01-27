Японія оголосила нові санкції проти рф
З 3 лютого почне діяти заборона експорту 49 російським організаціям, про це повідомили у Міністерстві економіки, торгівлі та промисловості Японії.
Як коментують заборону у росЗМІ, відносини між Японією та росією погіршилися після початку рф війни в Україні. Крім того, у березні 2022 року російська влада відмовилася від ведення переговорів про статус Курильських островів, який заперечує Японія.
Як результат, вводиться заборона на експорт:
- ядерні установки та пристрої;
- обладнання для розвідки нафти, природного газу та обробки радіоактивних матеріалів;
- хімікати, сльозогінний газ, дактилоскопічний порошок, дозиметри, електролітичні елементи;
- обладнання для виробництва композитних матеріалів;
- вакцини, медичні вироби, діагностичні та тестові набори;
- комерційні вибухові речовини та обладнання для їх виявлення;
- рентгенівське оглядове обладнання;
- підшипники;
- переносні генератори;
- роботів, лазерні зварювальні апарати, великогабаритні бурові верстати, обладнання для гальваніки;
- речовини, які використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення.
Раніше повідомлялось, що уряд Японії планує майже вдвічі збільшити оборонний бюджет у найближчі п'ять років, а також боротися зі швидким зниженням народжуваності в країні.