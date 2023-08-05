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Японія підозрює китайських хакерів у зломі урядової пошти

05 серпня 2023, 14:27
Японія підозрює китайських хакерів у зломі урядової пошти
В Японії підозрюють групу китайських хакерів у зломі електронної пошти Центру кібербезпеки секретаріату уряду країни та отриманні несанкціонованого доступу до службового листування.

Про це повідомляє NHK

Урядовий Центр кібербезпеки, який для службового листування використовує одну з американських захищених систем, у червні виявив проблеми з роботою електронної пошти, пише видання. 

У попередньому розслідуванні було встановлено, що сталися витоки деяких даних, які пов’язані з електронними листами, надісланими і отриманими від початку жовтня минулого року до середини червня цього.

Американська компанія з кібербезпеки Mandiant, яка є дочірньою структурою Google, повідомила Японії, що державні органи та інші організації по всьому світу, які використовують аналогічну американську систему електронної пошти, приблизно з жовтня минулого року стали мішенню хакерів, які для незаконного проникнення застосували так звану "вразливість нульового дня".

Група хакерів, на яку впала підозра, називається UNC4841 і вона може проводити кампанії кібершпигунства на користь уряду Китаю.

В Центрі кібербезпеки японського уряду вважають метою ймовірної атаки хакерів збір конфіденційної інформації. 

Розслідування триває. 

Днямий стало відомо, що в Польщі затримано білоруса, якого підозрюють у шпигунстві на росію.
ЯпоніяКитайхакериMandiantGoogle^

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