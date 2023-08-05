Японія підозрює китайських хакерів у зломі урядової пошти
Про це повідомляє NHK.
Урядовий Центр кібербезпеки, який для службового листування використовує одну з американських захищених систем, у червні виявив проблеми з роботою електронної пошти, пише видання.
У попередньому розслідуванні було встановлено, що сталися витоки деяких даних, які пов’язані з електронними листами, надісланими і отриманими від початку жовтня минулого року до середини червня цього.
Американська компанія з кібербезпеки Mandiant, яка є дочірньою структурою Google, повідомила Японії, що державні органи та інші організації по всьому світу, які використовують аналогічну американську систему електронної пошти, приблизно з жовтня минулого року стали мішенню хакерів, які для незаконного проникнення застосували так звану "вразливість нульового дня".
Група хакерів, на яку впала підозра, називається UNC4841 і вона може проводити кампанії кібершпигунства на користь уряду Китаю.
В Центрі кібербезпеки японського уряду вважають метою ймовірної атаки хакерів збір конфіденційної інформації.
Розслідування триває.Днямий стало відомо, що в Польщі затримано білоруса, якого підозрюють у шпигунстві на росію.