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Японія планує надати Україні ще $500 млн допомоги

29 грудня 2022, 14:13
Японія планує надати Україні ще $500 млн допомоги
Фото: з вільного доступу
Японія має намір виділити на підтримку України ще $500 млн, повідомив посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

Про це повідомляє "Економічна правда".

"Ми вже надали $1,1 млрд і плануємо надати ще $500 млн допомоги. Також ми розглядаємо інші пакети допомоги", – сказав посол.

Він зауважив, що надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову допомогу Японія почала з перших днів повномасштабного вторгнення рф. За його словами, Японія не може безпосередньо надавати зброю згідно зі своїми законами, проте японський уряд вперше вирішив надати нелетальне спорядження, включаючи дрони, каски, бронежилети, зимовий одяг, а також аптечки та пайки.

"Ми продовжуємо розширювати список. І зараз ведемо переговори з українськими колегами щодо можливості надання технологій подвійного призначення", – додав посол.

Японія підтримує Україну і дипломатичними зусиллями, зазначив Мацуда.

"Ми звертаємося до тих країн, які ще не визначилися зі своєю позицією щодо цієї війни, або до тих країн, які все ще зберігають нейтралітет. Такі цілі нашого дипломатичного підходу. Так ми намагаємось переконати їх підтримати Україну чи брати участь у міжнародних санкційних режимах", – наголосив він.

У грудні уряд Японії оприлюднив план наймасштабнішого з часів Другої світової війни нарощування військового потенціалу. Такий крок частково пов'язаний із побоюваннями, що російське вторгнення в Україну підштовхне Китай до нападу на Тайвань. На модернізацію японської армії заклали 320 мільярдів доларів, що передбачає, зокрема, закупівлю ракет, здатних завдати удару по території КНР, і підготовку Японії до тривалого військового конфлікту.

Раніше повідомлялось, що Японія надала 1 млн доларів на підтримку цифрової освіти в Україні.

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