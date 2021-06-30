Японія планує відправити космічний зонд до супутника Марса

Стратегічна рада Японії з космічного розвитку поставила за мету доставити у 2029 фінансовому році на Землю проби ґрунту з поверхні Фобоса, одного з супутників Марса

В Японії розглядають можливість відправлення у 2024 році космічного апарату до супутника Марса – Фобоса. В Японії розглядають можливість відправлення у 2024 році космічного апарату до супутника Марса – Фобоса.

Стратегічна рада Японії з космічного розвитку поставила за мету доставити у 2029 фінансовому році на Землю проби ґрунту з поверхні Фобоса, одного з супутників Марса.

У вівторок Рада підготувала доповідь про програму основної політики в галузі космічного розвитку. Ця програма переглядається наприкінці кожного року.

Рада має на меті здійснити запуск Японським агентством з освоєння аерокосмічного простору зонда в 2024 фінансовому році для доставки ще через п'ять років зразків ґрунту з Фобоса на Землю.

У доповіді також зазначається про створення спеціальної системи, яка дозволить владі за допомогою невеликих супутників швидко оцінювати ситуацію в разі стихійного лиха.

Як повідомлялочя, у 2015 році JAXA оприлюднило план створення безпілотного космічного зонда для доставки піску та інших зразків з Марса в рамках багаторічної місії. Очікувалося, що план буде першою в світі місією зі збору проб із супутників, Фобоса і Деймоса.