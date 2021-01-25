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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Японія представила космічну ракету нового покоління

Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) представило перший і другий ступені ракети Н3, яка стане наступною основною ракетою країни.
Японія представила космічну ракету нового покоління Фото: NASA

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

JAXA і компанія Mitsubishi Heavy Industries займаються розробкою ракети, яка замінить діючу ракету Н2А.

Діаметр ступенів нової ракети становить 5,2 м.

Вона більша за свою попередницю, що дасть змогу виводити на орбіту вантажі більшої маси. Сама ракета випускається на заводі компанії Mitsubishi у префектурі Айті в центральній частині Японії.

Як повідомляв Укрінформ, компанія SpaceX Ілона Маска здійснила наймасштабніший запуск в історії космонавтики. На борту космічного корабля Transporter-1 SmallSat Rideshare - 133 комерційні і державні космічні супутники і 10 супутників Starlink - це найбільша кількість супутників, які коли-небудь були доставлені на орбіту однією місією.

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25 01 2021 12:52
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