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ПОЛІТИКА

Японія розширила санкції проти росії

01 березня 2024, 09:01
Японія розширила санкції проти росії
Фото: Shutterstock.com
Обмеження торкнуться як фізичних осіб, так і підприємств ВПК.

Японія розширила санкції проти росії та додала до обмежувального списку 12 фізичних осіб і 36 російських підприємств через війну в Україні.

Про це йдеться у повідомленні в урядовому віснику країни.

Токіо додало до санкційного списку 12 фізичних осіб та 36 російських підприємств.
Експортні обмеження торкнуться концернів і підприємств, що відповідають у росії за розробку різних видів озброєнь і супутньої продукції для потреб російського ВПК:

  •  "Калашников";
  •  "Алмаз-Антей";
  •  "Уралвагонзавод";
  •  "Авіадвигун";
  •  "Аероскан";
  •  "Нева електроніка";
  •  ФГУП "Атомфлот";
  •  АТ "ГТЛК";
  •  "Ангстрем";
  •  НВО "Аврора";
  •  "Імпульс";
  •  КБ "Новатор";
  •  НВО "Базальт";

 Об'єднаної суднобудівної корпорації.

Також Японія запровадила персональні санкції проти сина ексгубернатора Красноярського краю Артема Усса, який торік утік з-під домашнього арешту в Італії.

Введено обмеження проти директора "Артека" Федоренка, начштабу регіонального відділення "Юнармії" Коваленка, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва, командира спеціального полку поліції Чечні Заміда  Чалаєва, омбудсмена Чечні Солтаєва, уповноваженої з прав дитини в Калузькій області Ірини Агєєвої, уповноваженої з прав дитини в Ростовській області Ірини Черкасової.

Їхні активи в Японії будуть заморожені.

За словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канді, Токіо продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні.

Нещодавно Україна отримала $760 млн гранту від Японії і Норвегії через проєкт Світового банку PEACE.

Японіясанкціі проти росії

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