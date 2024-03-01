Японія розширила санкції проти росії
Японія розширила санкції проти росії та додала до обмежувального списку 12 фізичних осіб і 36 російських підприємств через війну в Україні.
Про це йдеться у повідомленні в урядовому віснику країни.
Токіо додало до санкційного списку 12 фізичних осіб та 36 російських підприємств.
Експортні обмеження торкнуться концернів і підприємств, що відповідають у росії за розробку різних видів озброєнь і супутньої продукції для потреб російського ВПК:
- "Калашников";
- "Алмаз-Антей";
- "Уралвагонзавод";
- "Авіадвигун";
- "Аероскан";
- "Нева електроніка";
- ФГУП "Атомфлот";
- АТ "ГТЛК";
- "Ангстрем";
- НВО "Аврора";
- "Імпульс";
- КБ "Новатор";
- НВО "Базальт";
Об'єднаної суднобудівної корпорації.
Також Японія запровадила персональні санкції проти сина ексгубернатора Красноярського краю Артема Усса, який торік утік з-під домашнього арешту в Італії.
Введено обмеження проти директора "Артека" Федоренка, начштабу регіонального відділення "Юнармії" Коваленка, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва, командира спеціального полку поліції Чечні Заміда Чалаєва, омбудсмена Чечні Солтаєва, уповноваженої з прав дитини в Калузькій області Ірини Агєєвої, уповноваженої з прав дитини в Ростовській області Ірини Черкасової.
Їхні активи в Японії будуть заморожені.
За словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канді, Токіо продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні.
Нещодавно Україна отримала $760 млн гранту від Японії і Норвегії через проєкт Світового банку PEACE.