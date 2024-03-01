Обмеження торкнуться як фізичних осіб, так і підприємств ВПК.

Японія розширила санкції проти росії та додала до обмежувального списку 12 фізичних осіб і 36 російських підприємств через війну в Україні.

Про це йдеться у повідомленні в урядовому віснику країни.

Токіо додало до санкційного списку 12 фізичних осіб та 36 російських підприємств.

Експортні обмеження торкнуться концернів і підприємств, що відповідають у росії за розробку різних видів озброєнь і супутньої продукції для потреб російського ВПК:

"Калашников";

"Алмаз-Антей";

"Уралвагонзавод";

"Авіадвигун";

"Аероскан";

"Нева електроніка";

ФГУП "Атомфлот";

АТ "ГТЛК";

"Ангстрем";

НВО "Аврора";

"Імпульс";

КБ "Новатор";

НВО "Базальт";

Об'єднаної суднобудівної корпорації.

Також Японія запровадила персональні санкції проти сина ексгубернатора Красноярського краю Артема Усса, який торік утік з-під домашнього арешту в Італії.

Введено обмеження проти директора "Артека" Федоренка, начштабу регіонального відділення "Юнармії" Коваленка, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва, командира спеціального полку поліції Чечні Заміда Чалаєва, омбудсмена Чечні Солтаєва, уповноваженої з прав дитини в Калузькій області Ірини Агєєвої, уповноваженої з прав дитини в Ростовській області Ірини Черкасової.

Їхні активи в Японії будуть заморожені.

За словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канді, Токіо продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні.

Нещодавно Україна отримала $760 млн гранту від Японії і Норвегії через проєкт Світового банку PEACE.