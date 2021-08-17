Японія розширить дію режиму надзвичайного стану ще на сім префектур

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

Як зазначається, префектури Ібаракі, Тотігі, Гумма, Сідзуока, Кіото, Хього і Фукуока будуть додані до списку префектур, де діє режим НС у рамках боротьби з поширенням пандемії.

Фото: KUN.UZ

Уряд також вирішив продовжити до 12 вересня дію режиму НС у Токіо, Осака і чотирьох інших префектурах, де він мав закінчитися 31 серпня.

Режим квазі-НС також буде розширено на 16 префектур, де він триватиме з п'ятниці до 12 вересня.

Створена урядом робоча група офіційно підтримає це рішення після того, як у вівторок його схвалить Рада експертів з коронавірусу при уряді Японії.

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