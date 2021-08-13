Японські компанії очікують відновлення економіки наступного року

Більшість великих компаній у Японії очікують відновлення економіки до рівня, що передував пандемії коронавірусу, починаючи з наступного року.

Про це свідчить опитування , проведене NHK.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь 100 японських компаній.

На запитання, коли економіка відновиться до рівнів, що передували початку пандемії, п'ять компаній відповіли, що в другій половині поточного року.

У 30 компаніях вважають, що це станеться в першій половині 2022-го, а у 24 розраховують на другу половину наступного року.

Вісім компаній очікують відновлення економіки в першій половині 2023 року ще стільки ж - у другому півріччі. І тільки три компанії прогнозують, що це відбудеться в першій половині 2024 року.

Як уточнює NHK, опитування проводилося з 21 липня до 4 серпня.