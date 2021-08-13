БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБільшість великих компаній у Японії очікують відновлення економіки до рівня, що передував пандемії коронавірусу, починаючи з наступного року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японські компанії очікують відновлення економіки наступного року
Фото: Ukrinform
Про це свідчить опитування, проведене NHK.
Зазначається, що в опитуванні взяли участь 100 японських компаній.
На запитання, коли економіка відновиться до рівнів, що передували початку пандемії, п'ять компаній відповіли, що в другій половині поточного року.
У 30 компаніях вважають, що це станеться в першій половині 2022-го, а у 24 розраховують на другу половину наступного року.
Вісім компаній очікують відновлення економіки в першій половині 2023 року ще стільки ж - у другому півріччі. І тільки три компанії прогнозують, що це відбудеться в першій половині 2024 року.
Як уточнює NHK, опитування проводилося з 21 липня до 4 серпня.
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