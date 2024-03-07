Японія серйозно стурбована тіснішими військовими зв'язками між Китаєм і росією
Головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаяші заявив, що в Токіо серйозно стурбовані більш тісною військовою співпрацею між Китаєм і росією у світлі безпеки як для Японії, так і для всього регіону.
Про це повідомляє Reuters.
"Наша країна має намір уважно стежити за розвитком китайсько-російських відносин", — заявив Йосімаса Хаяші.
Китай став тісніше підтримувати зв'язки з рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти кремля.
Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на пресконференції в кулуарах щорічного засідання парламенту в Пекіні заявив, що його країна готова працювати над створенням нових рушійних сил співпраці та зміцненням дружби з росією.
У жовтні 2023 року російський диктатор путін відвідав Китай та провів переговори з лідером країни Сі Цзіньпіном.
Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яку свого часу визнають і росія, і Україна.