Японія серйозно стурбована тіснішими військовими зв'язками між Китаєм і росією

Пекін і москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаяші заявив, що в Токіо серйозно стурбовані більш тісною військовою співпрацею між Китаєм і росією у світлі безпеки як для Японії, так і для всього регіону.

Про це повідомляє Reuters.

"Наша країна має намір уважно стежити за розвитком китайсько-російських відносин", — заявив Йосімаса Хаяші.

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти кремля.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на пресконференції в кулуарах щорічного засідання парламенту в Пекіні заявив, що його країна готова працювати над створенням нових рушійних сил співпраці та зміцненням дружби з росією.

У жовтні 2023 року російський диктатор путін відвідав Китай та провів переговори з лідером країни Сі Цзіньпіном.

Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яку свого часу визнають і росія, і Україна.