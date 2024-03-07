Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Японія серйозно стурбована тіснішими військовими зв'язками між Китаєм і росією

07 березня 2024, 13:15
Японія серйозно стурбована тіснішими військовими зв'язками між Китаєм і росією
Фото: з вільного доступу
Пекін і москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаяші заявив, що в Токіо серйозно стурбовані більш тісною військовою співпрацею між Китаєм і росією у світлі безпеки як для Японії, так і для всього регіону.

Про це повідомляє Reuters.

"Наша країна має намір уважно стежити за розвитком китайсько-російських відносин", — заявив Йосімаса Хаяші.

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти кремля.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на пресконференції в кулуарах щорічного засідання парламенту в Пекіні заявив, що його країна готова працювати над створенням нових рушійних сил співпраці та зміцненням дружби з росією.

У жовтні 2023 року російський диктатор путін відвідав Китай та провів переговори з лідером країни Сі Цзіньпіном.

Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яку свого часу визнають і росія, і Україна.

ЯпоніяКитайрф тероризм

Останні матеріали

Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Технології
Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Переклад iPress – 07 березня 2024, 15:15
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги
Політика
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги "кіберзахисту" німецький владі – Capital
Переклад iPress – 07 березня 2024, 13:17
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2024, 09:47
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Політика
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 06 березня 2024, 16:33
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Технології
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 06 березня 2024, 12:10
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Політика
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Переклад iPress – 06 березня 2024, 09:22
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже
Cуспільство
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже "неефективною" західною зброєю – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 березня 2024, 15:27
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Політика
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 березня 2024, 10:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється