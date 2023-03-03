Японія спробує запустити в космос ракету нового покоління H3

Японія в понеділок вдруге спробує запустити нову флагманську ракету.

Сьогодні в космічному центрі Танегасіма на південному заході Японії мають проийняти остаточне рішення чи відбудеться запуск ракети, розказав керівник проєкту групи розробки ракети Н3 Масаші Окада.

Про це пише Bloomberg.

H3 це 63-метрова ракета, яка розроблялася та створювалася компанією Mitsubishi Heavy Industries Ltd. впродовж останнього десятиліття. Вона не змогла злетіти 17 лютого через несправність.

Керівник проєкту зазначив, що точна причина несправності ще з'ясовується.

Японське агентство аерокосмічних досліджень змагається за те, щоб претендувати на свою частку зростаючого глобального космічного ринку, оскільки компанія SpaceX Ілона Маска продовжує розробляти ракети наступного покоління, які можна дистанційно приземляти та повторно використовувати.

На початку року стало відомо, що Японія представила космічну ракету нового покоління.