Японія та Німеччина стежитимуть за розвитком розслідування проти путіна — ЗМІ

Лідери двох країн провели зустріч.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що Токіо буде уважно стежити за розвитком розслідування проти президента росії путіна.

Про це він заявив після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Токіо, повідомляє Japan Today.

Шольц також заявив, що підтримує видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт путіна на підставі того, що він керував воєнним злочином насильницької депортації українських дітей під час вторгнення росії в Україну.

Це був перший випадок, коли суд у Гаазі видав ордер на арешт чинного глави держави, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН.

На спільній прес-конференції після переговорів із Шольцом Кісіда заявив, що вони поділяють думку про те, що ніколи не змиряться з погрозою росії застосувати ядерну зброю проти України, і пообіцяв продовжувати санкції проти москви.

Зустріч лідерів двох країн відбулася в той час, коли Японія, яка цього року головує в G7, намагається закласти основу для саміту групи, який відбудеться в Хіросімі в травні. Минулого року в G7 головувала Німеччина. До групи також входять Велика Британія, Канада, Франція, Італія, США та ЄС.

Кісіда прагне представити своє бачення світу без ядерної зброї на саміті G7, на тлі зростання побоювань, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України.

Під час зустрічі Кісіда і Шольц підтвердили, що вони об'єднають зусилля, щоб прокласти шлях до успіху саміту G7.

Лідери двох країн також домовилися, що Японія і Німеччина працюватимуть разом над реформуванням ООН, оскільки вони висловили готовність стати постійними членами Ради Безпеки.

росія є одним з п'яти постійних членів Ради Безпеки, які мають право вето, разом з Великою Британією, Китаєм, Францією та США. Всі вони є ядерними державами. Деякі критики стверджують, що Рада стала дисфункціональною, особливо після вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року.

Тим часом Японія і Німеччина провели свої перші міжурядові переговори на високому рівні в суботу, 18 березня, в Токіо. Країни підтвердили, що посилять співпрацю в галузі економічної безпеки та напівпровідниковій галузі, щоб зміцнити ланцюги поставок на тлі зростання військового та економічного впливу Китаю в усьому світі.

Нагадаємо, суд Гааги видав ордер на арешт путіна.