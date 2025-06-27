Японія вперше за три роки застосувала смертну кару

Зловмисник задушив і розчленував вісім жінок та одного чоловіка у своїй квартирі

У Японії страчено чоловіка, який убив дев'ятьох людей у ​​2017 році. Це перший випадок застосування смертної кари в країні з 2022 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляють ЗМІ, Такахіро Сіраїсі обманом через соцмережі заманював до себе у квартиру схильних до суїциду підлітків та молодь. У 2017 році він задушив і розчленував вісім жінок та одного чоловіка у своїй квартирі у місті Зама у Канагаві, неподілік Токіо.

30-річний Такахіро Сіраїсі, який також отримав прізвисько "вбивця Twitter", заманював своїх жертв (здебільшого, дівчат і жінок віком від 15 до 26 років) у свою квартиру, а потім душив і розчленовував їх. До страти його засудили 2020 року. Прокурори вимагали найвищого заходу покарання, проте адвокати домагалися м'якшого вироку, наполягаючи, що засуджений "виконував бажання своїх жертв".

Міністр юстиції Кейсуке Судзукі, який погодив повішення Сіраїсі, заявив, що він ухвалив це рішення після ретельного вивчення, беручи до уваги "вкрай егоїстичні" мотиви скоєння злочинів, які «викликали великий шок та хвилювання у суспільстві». Це перший смертний вирок, наказ про виконання якого було підписано міністром юстиції в уряді прем'єра Сіґеру Ісіби.

У Японії страта здійснюється через повішення. Ув'язненим повідомляють про виконання вироку за кілька годин до його виконання. Загалом у Японії налічується 105 ув'язнених, засуджених до страти.