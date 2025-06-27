Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Японія вперше за три роки застосувала смертну кару

27 червня 2025, 10:05
Японія вперше за три роки застосувала смертну кару
Фото: з вільного доступу
Зловмисник задушив і розчленував вісім жінок та одного чоловіка у своїй квартирі

У Японії страчено чоловіка, який убив дев'ятьох людей у ​​2017 році. Це перший випадок застосування смертної кари в країні з 2022 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляють ЗМІ, Такахіро Сіраїсі обманом через соцмережі заманював до себе у квартиру схильних до суїциду підлітків та молодь. У 2017 році він задушив і розчленував вісім жінок та одного чоловіка у своїй квартирі у місті Зама у Канагаві, неподілік Токіо.
 
30-річний Такахіро Сіраїсі, який також отримав прізвисько "вбивця Twitter", заманював своїх жертв (здебільшого, дівчат і жінок віком від 15 до 26 років) у свою квартиру, а потім душив і розчленовував їх. До страти його засудили 2020 року. Прокурори вимагали найвищого заходу покарання, проте адвокати домагалися м'якшого вироку, наполягаючи, що засуджений "виконував бажання своїх жертв".
 
Міністр юстиції Кейсуке Судзукі, який погодив повішення Сіраїсі, заявив, що він ухвалив це рішення після ретельного вивчення, беручи до уваги "вкрай егоїстичні" мотиви скоєння злочинів, які «викликали великий шок та хвилювання у суспільстві». Це перший смертний вирок, наказ про виконання якого було підписано міністром юстиції в уряді прем'єра Сіґеру Ісіби.
 
У Японії страта здійснюється через повішення. Ув'язненим повідомляють про виконання вироку за кілька годин до його виконання. Загалом у Японії налічується 105 ув'язнених, засуджених до страти.
Японіясмертна кара

Останні матеріали

Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Політика
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Переклад iPress – 26 червня 2025, 07:33
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Політика
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Переклад iPress – 25 червня 2025, 14:32
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Політика
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Переклад iPress – 25 червня 2025, 11:32
Пропагандистська гойдалка кремля. Антиядерні удари США викликають турбулентність в росії – Джулія Девіс
Політика
Пропагандистська гойдалка кремля. Антиядерні удари США викликають турбулентність в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 червня 2025, 07:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється