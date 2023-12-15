Японія ввела санкції проти 57 російських компаній

Сьогодні уряд Японії запровадив нові обмежувальні заходи щодо росії за її війну проти України.

Про це повідомляє телеканал France24.

Токіо офіційно ввів до свого санкційного списку ще 57 компаній з росії і шість компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Сирії та Узбекистану.

На сьогодні Японія наклала заборону на експорт для 494 російських компаній, 27 білоруських і ще 6-ти з інших країн.

Уряд Японії вже заморозив ряд активів російських фізичних і юридичних осіб, а також заборонив експорт товарів російським військовим компаніям і експорт будівельних та інженерних послуг.

Санкції набудуть чинності 22 грудня для російських компаній і 27 грудня - для інших компаній.

Востаннє Токіо вводив санкції влітку, тоді японський уряд розширив обмежувальні заходи проти рф. Тепер до них увійшли цемент та авто.