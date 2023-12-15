Японія ввела санкції проти 57 російських компаній
Про це повідомляє телеканал France24.
Токіо офіційно ввів до свого санкційного списку ще 57 компаній з росії і шість компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Сирії та Узбекистану.
На сьогодні Японія наклала заборону на експорт для 494 російських компаній, 27 білоруських і ще 6-ти з інших країн.
Уряд Японії вже заморозив ряд активів російських фізичних і юридичних осіб, а також заборонив експорт товарів російським військовим компаніям і експорт будівельних та інженерних послуг.
Санкції набудуть чинності 22 грудня для російських компаній і 27 грудня - для інших компаній.
Востаннє Токіо вводив санкції влітку, тоді японський уряд розширив обмежувальні заходи проти рф. Тепер до них увійшли цемент та авто.