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ПОЛІТИКА

Японія вимагатиме від Ірану припинити постачання зброї до росії – ЗМІ

04 серпня 2023, 18:04
Японія вимагатиме від Ірану припинити постачання зброї до росії – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Безпілотники іранського виробництва регулярно атакують територію України.

Міністр закордонних справ Ірану Амір Абдоллахіан у межах майбутнього візиту до Японії зустрінеться із главою тамтешнього уряду Фуміо Кішідою. 

Про це повідомляє TBS.

Видання зазначає, що під час зустрічі Кішіда закликатиме очільника іранського МЗС припинити надсилати військову допомогу росії, зокрема безпілотники, які росіяни використовують для ударів по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, Рада ЄС 20 липня запровадила нові санкції проти Ірану у зв’язку з військовою підтримкою країною агресивної війни росії проти України. Санкції забороняють експорт з Європейського Союзу до Ірану компонентів, що використовуються у виробництві безпілотних літальних апаратів.

У травні 2023 року Україна заявила, що іранські інженери досліджують, як переобладнати заводи в Гомелі, білорусь, на заводи з виробництва безпілотників.

ЯпоніяІранзброявійна в Україні

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