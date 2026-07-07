Японія заблокувала спробу росії обійти санкції через Південну Корею

Токіо заблокував схему рф з імпорту пального через Південну Корею.

Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Рьосей Аказава заявив, що заборона на експорт авіаційного палива до росії поширюється на поставки через треті країни або перевезення морем.

Про це пише Reuters.

"Японія заборонила експорт авіаційного палива до росії в рамках санкцій, а ця заборона поширюється і на експорт через треті країни, включаючи перевезення з судна на судно морем", – сказав Аказава, відповідаючи на запитання про готовність росії імпортувати авіапальне з Японії через трейдерів. Він зазначив, що Міністерство економіки працює над запобіганням ухиленню від санкцій, обмінюючись інформацією з вітчизняними та закордонними органами влади.

Нагадаємо, 3 липня Reuters повідомляло, що росія планує імпортувати авіапальне з Японії через трейдерів на тлі паливної кризи. Очікувалося, що щонайменше 200 000 барелів авіапального буде завантажено з японського міста Тіба та спочатку відправлено до Південної Кореї, де планувалося перевантаження на інший танкер перед відправкою до росії.

Паливна криза в рф загострилася після серії українських ударів по НПЗ. Наприкінці червня російський лоукостер Азимут заявив, що ситуація на ринку авіапального "вийшла на критичний рівень" і польоти "втрачають будь-який економічний сенс". З 1 червня в росії вперше запровадили заборону на експорт авіаційного гасу, а з 12 червня в аеропортах почали обмежувати заправлення літаків.