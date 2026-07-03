Reuters: росія через паливну кризу готується імпортувати авіапальне з Азії

Партію авіапального домовилися з Японією через торгових посередників.

Українські удари по нафтогазовій галузі рф призвели до тотального дефіциту бензину – росія вимушена просити про імпорт авіапального.

Про це повідомляє Reuters.

росія готується закупити авіаційне пальне із Північної Азії на тлі паливної кризи, викликаної атаками ЗСУ по НПЗ. Три джерела повідомили, що партію авіапального домовилися з Японією через торгових посередників. "У ланцюжку угод беруть участь кілька трейдерів. У першій половині липня з японського порту Тіба пройде відвантаження щонайменше 200 000 барелів авіаційного пального. Вантаж відправлять до Південної Кореї", – зазначили співрозмовники видання. Потім партію перенесуть на інший танкер біля південнокорейського порту Йосу перед відправкою до росії. Кінцевий пункт призначення наразі невідомий.

За даними системи відстеження суден Kpler, аналогічне постачання відбувалося ще у лютому 2022 року, коли 22 000 барелів авіапального з Йосу доставили до Владивостока.

Нагадаємо, експорт російського авіаційного пального цього року скоротився приблизно до 13 000 барелів на добу – переважно до Туреччини. У 2025 році росія експортувала близько 30 000 барелів на добу цього виду палива.