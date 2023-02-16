Японія запросить Україну на зустріч країн G7 – Reuters

Японія запросить главу МЗС України Дмитра Кулебу на зустріч міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7), яка відбудеться у Німеччині в цю суботу.

Про це заявив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, який головує на міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо просування та зміцнення верховенства права в підтримці міжнародного миру та безпеки.

Написало британське агентство новин Reuters.

Як організатор зустрічі та голова саміту G7 цього року, Японія також готується провести онлайн-зустріч G7 24 лютого, приурочену до роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Очікується, що заходи підтримки України та санкції проти росії стануть головним пріоритетом для лідерів G7.

Раніше, стало відомо, що Японія надала Україні грантову допомогу в пів мільйона доларів.