Японія запросить Україну на зустріч країн G7 – Reuters
Про це заявив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, який головує на міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо просування та зміцнення верховенства права в підтримці міжнародного миру та безпеки.
Написало британське агентство новин Reuters.
Як організатор зустрічі та голова саміту G7 цього року, Японія також готується провести онлайн-зустріч G7 24 лютого, приурочену до роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Очікується, що заходи підтримки України та санкції проти росії стануть головним пріоритетом для лідерів G7.
Раніше, стало відомо, що Японія надала Україні грантову допомогу в пів мільйона доларів.