ПОЛІТИКА НОВИНИУряд Японії заявив рішучий протест Росії після того, як російський літак вдерся у японський повітряний простір.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японія заявила про вторгнення російського літака
За словами генерального секретаря кабінету міністрів Като Кацунобу, уряд заявив протест РФ через високопоставлених дипломатів у Токіо та Москві, закликавши російську сторону не допускати повторення цієї ситуації
Фото: Shutterstock.com
Про це повідомляє NHK.
Міністерство оборони Японії заявило, що російський Ан-26 двічі увійшов в повітряний простір над східним краєм півострова Сіретоко в префектурі Хоккайдо вранці в неділю.
Було піднято по тривозі винищувачі Повітряних сил самооборони, і російський літак після переданої по радіо їх вимоги залишив цей район.
За словами генерального секретаря кабінету міністрів Като Кацунобу, уряд заявив протест РФ через високопоставлених дипломатів у Токіо та Москві, закликавши російську сторону не допускати повторення цієї ситуації.
Як повідомлялося, на початку серпня через російський літак, що наблизився до повітряного простору НАТО над Чорним морем, було піднято британські винищувачі Typhoon, розміщені в Румунії.
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14 09 2021 13:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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