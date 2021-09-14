Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Японія заявила про вторгнення російського літака

За словами генерального секретаря кабінету міністрів Като Кацунобу, уряд заявив протест РФ через високопоставлених дипломатів у Токіо та Москві, закликавши російську сторону не допускати повторення цієї ситуації
Уряд Японії заявив рішучий протест Росії після того, як російський літак вдерся у японський повітряний простір.
Японія заявила про вторгнення російського літака Фото: Shutterstock.com
Про це повідомляє NHK.
 
Міністерство оборони Японії заявило, що російський Ан-26 двічі увійшов в повітряний простір над східним краєм півострова Сіретоко в префектурі Хоккайдо вранці в неділю.
 
Було піднято по тривозі винищувачі Повітряних сил самооборони, і російський літак після переданої по радіо їх вимоги залишив цей район.
 
За словами генерального секретаря кабінету міністрів Като Кацунобу, уряд заявив протест РФ через високопоставлених дипломатів у Токіо та Москві, закликавши російську сторону не допускати повторення цієї ситуації.
 
Як повідомлялося, на початку серпня через російський літак, що наблизився до повітряного простору НАТО над Чорним морем, було піднято британські винищувачі Typhoon, розміщені в Румунії.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 09 2021 13:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.