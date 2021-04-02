Японська авіакомпанія заправляє літаки біопальним зі старих речей

Компанія хоче налагодити міцніші зв'язки з вітчизняними компаніями, щоб забезпечити стабільне постачання біопального в Японії

Японська авіакомпанія Japan Airlines (JAL) почала використовувати для заправляння літаків біопальне, що виробляється зі старих речей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

У компанії заявили, що вже здійснили перший рейс із пасажирами з аеропорту у Токіо до Фукуоки.

Зазначається, що авіаперевізник об’єднався з іншою японською компанією для того, щоб створити альтернативне джерело енергії, яке виробляє набагато менше викидів, ніж звичайне реактивне пальне.

Компанії розпочали з видобутку бавовни з 250 тис. одиниць старого одягу. Потім вони використовували ферментацію та інші процеси для отримання кінцевого продукту, який є першим японським біореактивним пальним, що відповідає міжнародним стандартам.

За словами представника JAL Мацуо Томоко, компанія хоче налагодити міцніші зв'язки з вітчизняними компаніями, щоб забезпечити стабільне постачання біопального в Японії.

Нині авіакомпанії прагнуть скоротити вуглецеві викиди з огляду на жорсткі нові міжнародні правила.

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