Японська авіакомпанія заправляє літаки біопальним зі старих речей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
У компанії заявили, що вже здійснили перший рейс із пасажирами з аеропорту у Токіо до Фукуоки.
Зазначається, що авіаперевізник об’єднався з іншою японською компанією для того, щоб створити альтернативне джерело енергії, яке виробляє набагато менше викидів, ніж звичайне реактивне пальне.
Компанії розпочали з видобутку бавовни з 250 тис. одиниць старого одягу. Потім вони використовували ферментацію та інші процеси для отримання кінцевого продукту, який є першим японським біореактивним пальним, що відповідає міжнародним стандартам.
За словами представника JAL Мацуо Томоко, компанія хоче налагодити міцніші зв'язки з вітчизняними компаніями, щоб забезпечити стабільне постачання біопального в Японії.
Нині авіакомпанії прагнуть скоротити вуглецеві викиди з огляду на жорсткі нові міжнародні правила.
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