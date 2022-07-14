Японська єна впала до мінімуму проти долара з 1998 року
Про це повідомляє Financial Times.
Єна впала на 0,5% до мінімуму в 138,10 за долар під час ранкових торгів – рівня, якого не було з вересня 1998 року.
Останніми тижнями йєна встановила декілька найнижчих значень, оскільки трейдери відмовилися від неї в гонитві за вищими процентними ставками в США, де цього року Федеральна резервна система, як очікується, діятиме більш агресивно для боротьби зі стрімкою інфляцією.
Ці очікування посилилися в середу, коли дані індексу споживчих цін показали, що інфляція в США досягла 9,1% в червні, що потенційно відкриває можливість Федеральному резерву підвищити базові ставки на цілий відсотковий пункт цього місяця.
Тим часом Банк Японії дотримувався надзвичайно м’якої монетарної політики та застерігав лише від "надмірних коливань" ціни ієни.
Інфляція в Японії досягла 2,5% в червні, що вище діапазону банку, але значно відстає від історичних показників, які спостерігалися в інших країнах з розвиненою економікою.
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