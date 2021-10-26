Японська принцеса вийшла заміж і втратила свій королівський статус

Очікується, що після весілля вони переїдуть до США, де Комуро працює юристом

Японська принцеса Мако вийшла заміж за свого колишнього однокурсника Комуро Кей, офіційно залишивши імператорську родину.

Вранці вівторка Мако залишила резиденцію імператорської родини Акасака в Токіо у супроводі батьків, спадкового принца та принцеси Акісіно, а також її молодшої сестри принцеси Како.

На пресконференції після реєстрації шлюбу Мако висловила сердечну подяку людям, які допомагали та підтримували її протягом останніх 30 років, які вона присвятила своїм обов'язкам члена імператорської родини.

Спочатку пара мала побратися 2018 року, але весілля відклали через те, що родина нареченого постала перед фінансовими труднощами.

Мако та Комуро познайомилися 2012 року в Міжнародному християнському університеті в Токіо, а неофіційно заручилися у вересні 2017 року.

Очікується, що після весілля вони переїдуть до США, де Комуро працює юристом.

Принцеса Мако відмовилася від одноразової виплати у розмірі до 150 мільйонів ієн (1,3 мільйона доларів), належної жінкам-членам імператорської родини у разі вибуття з дому у зв'язку з одруженням.

Як відомо, згідно з японським законодавством, члени імператорської родини жіночої статі втрачають свій статус у разі одруження з "простолюдином", хоча члени чоловічої статі цього не роблять.