Японські науковці навчилися виділяти водень з води у більших обсягах

Групі науковців у Японії вдалося безпечно отримати водень високої чистоти з води під час безпрецедентно великомасштабного експерименту з використанням фотокаталізатора

Японським ученим удалося у великих кількостях виділити водень із води в ході масштабного експерименту з використанням фотокаталізатора.

"Групі науковців у Японії вдалося безпечно отримати водень високої чистоти з води під час безпрецедентно великомасштабного експерименту з використанням фотокаталізатора", - вказується в повідомленні.

Як зазначається, йдеться про речовину, що прискорює розподіл води на водень і кисень, поглинаючи сонячне світло.

Експеримент проводила група вчених з Токійського університету, університету Сінсю та інших наукових установ. Вони поставили собі за мету виділити водень з води за допомогою комплексу реакторів на сонячних батареях, покритих фотокаталізатором. Площа реактора - 100 квадратних метрів

Як уточнює NHK, за даними вчених, їм вдалося "безпечно отримати понад 70% генерованого водню з чистотою на рівні 94%".