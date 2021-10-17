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Японські науковці навчилися виділяти водень з води у більших обсягах

Групі науковців у Японії вдалося безпечно отримати водень високої чистоти з води під час безпрецедентно великомасштабного експерименту з використанням фотокаталізатора
Японським ученим удалося у великих кількостях виділити водень із води в ході масштабного експерименту з використанням фотокаталізатора.
Японські науковці навчилися виділяти водень з води у більших обсягах Фото: epravda.com.ua
Про це повідомляє NHK.
 
"Групі науковців у Японії вдалося безпечно отримати водень високої чистоти з води під час безпрецедентно великомасштабного експерименту з використанням фотокаталізатора", - вказується в повідомленні.
 
Як зазначається, йдеться про речовину, що прискорює розподіл води на водень і кисень, поглинаючи сонячне світло.
 
Експеримент проводила група вчених з Токійського університету, університету Сінсю та інших наукових установ. Вони поставили собі за мету виділити водень з води за допомогою комплексу реакторів на сонячних батареях, покритих фотокаталізатором. Площа реактора - 100 квадратних метрів
 
Як уточнює NHK, за даними вчених, їм вдалося "безпечно отримати понад 70% генерованого водню з чистотою на рівні 94%".
 
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17 10 2021 10:42
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