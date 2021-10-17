ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯпонським ученим удалося у великих кількостях виділити водень із води в ході масштабного експерименту з використанням фотокаталізатора.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японські науковці навчилися виділяти водень з води у більших обсягах
Групі науковців у Японії вдалося безпечно отримати водень високої чистоти з води під час безпрецедентно великомасштабного експерименту з використанням фотокаталізатора
Фото: epravda.com.ua
Про це повідомляє NHK.
"Групі науковців у Японії вдалося безпечно отримати водень високої чистоти з води під час безпрецедентно великомасштабного експерименту з використанням фотокаталізатора", - вказується в повідомленні.
Як зазначається, йдеться про речовину, що прискорює розподіл води на водень і кисень, поглинаючи сонячне світло.
Експеримент проводила група вчених з Токійського університету, університету Сінсю та інших наукових установ. Вони поставили собі за мету виділити водень з води за допомогою комплексу реакторів на сонячних батареях, покритих фотокаталізатором. Площа реактора - 100 квадратних метрів
Як уточнює NHK, за даними вчених, їм вдалося "безпечно отримати понад 70% генерованого водню з чистотою на рівні 94%".
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