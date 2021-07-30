На Великому адронному колайдері відкрили нову форму матерії

Частка сильно виділяється серед побратимів і являє собою нову форму матерії. Це єдиний відомий науці двічі зачарований тетракварк, тобто такий, що містить відразу два зачаровані кварки, але не має у своєму складі зачарованих антикварків

Вчені за допомогою Великого адронного колайдера відкрили нову частинку - екзотичний тетракварк.

Про це повідомляється на сайті CERN.

"Частка сильно виділяється серед побратимів і являє собою нову форму матерії. Це єдиний відомий науці двічі зачарований тетракварк, тобто такий, що містить відразу два зачаровані кварки, але не має у своєму складі зачарованих антикварків", - йдеться у результатах наукового експерименту.

Частка має позитивний заряд (+1) і масу приблизно 3,875 ГеВ (один гігаелектронвольт - це 1 млрд електронвольт).

Зазначається, що частка є рекордсменом-довгожителем - час її життя приблизно в 10-500 разів більше частинок зі схожою масою.

Тетракварк - це екзотична елементарна частинка, адрон, що складається з двох кварків і двох антикварків. Екзотичними тетракварки називають, тому що спочатку вважалося, що адрони можуть складатися або з пари кварк-антикварк (такий адрон називається мезоном), або з трьох кварків (в такому випадку адрон називається баріоном; баріонами є, наприклад, протон або нейтрон).

"Баріонів і мезонів відомо багато, і вони добре вивчені. Однак понад 50 років тому було зроблено припущення, що існують адрони, що складаються з чотирьох і навіть п'яти кварків - тетракварки і пентакварки. На цей час експериментально вже виявлено 4 пентакварки і близько 20 тетракварків", - зазначають дослідники.

Як відомо, Великий адронний колайдер - прискорювач заряджених частинок на зустрічних пучках, призначений для розгону протонів, важких іонів (іонів свинцю) і вивчення продуктів їх зіткнень. Коллайдер побудований у CERN (Європейська рада ядерних досліджень), що знаходиться біля Женеви, на кордоні Швейцарії та Франції. ВАК є найбільшою експериментальною установкою в світі. У будівництві та дослідженнях брали і беруть участь понад 10 тисяч вчених та інженерів з більш як 100 країн.