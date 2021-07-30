ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВчені за допомогою Великого адронного колайдера відкрили нову частинку - екзотичний тетракварк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Великому адронному колайдері відкрили нову форму матерії
Частка сильно виділяється серед побратимів і являє собою нову форму матерії. Це єдиний відомий науці двічі зачарований тетракварк, тобто такий, що містить відразу два зачаровані кварки, але не має у своєму складі зачарованих антикварків
Фото: CERN
Про це повідомляється на сайті CERN.
"Частка сильно виділяється серед побратимів і являє собою нову форму матерії. Це єдиний відомий науці двічі зачарований тетракварк, тобто такий, що містить відразу два зачаровані кварки, але не має у своєму складі зачарованих антикварків", - йдеться у результатах наукового експерименту.
Частка має позитивний заряд (+1) і масу приблизно 3,875 ГеВ (один гігаелектронвольт - це 1 млрд електронвольт).
Зазначається, що частка є рекордсменом-довгожителем - час її життя приблизно в 10-500 разів більше частинок зі схожою масою.
Тетракварк - це екзотична елементарна частинка, адрон, що складається з двох кварків і двох антикварків. Екзотичними тетракварки називають, тому що спочатку вважалося, що адрони можуть складатися або з пари кварк-антикварк (такий адрон називається мезоном), або з трьох кварків (в такому випадку адрон називається баріоном; баріонами є, наприклад, протон або нейтрон).
"Баріонів і мезонів відомо багато, і вони добре вивчені. Однак понад 50 років тому було зроблено припущення, що існують адрони, що складаються з чотирьох і навіть п'яти кварків - тетракварки і пентакварки. На цей час експериментально вже виявлено 4 пентакварки і близько 20 тетракварків", - зазначають дослідники.
Як відомо, Великий адронний колайдер - прискорювач заряджених частинок на зустрічних пучках, призначений для розгону протонів, важких іонів (іонів свинцю) і вивчення продуктів їх зіткнень. Коллайдер побудований у CERN (Європейська рада ядерних досліджень), що знаходиться біля Женеви, на кордоні Швейцарії та Франції. ВАК є найбільшою експериментальною установкою в світі. У будівництві та дослідженнях брали і беруть участь понад 10 тисяч вчених та інженерів з більш як 100 країн.
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