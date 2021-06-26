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Японських ютуберів заарештували за десятихвилинні версії фільмів

Кіноіндустрія втратила на цьому понад $856 млн
Японська поліція заарештувала трьох ютуберів за підозрою в порушенні закону про авторське право. Вони публікували на платформі так звані "швидкі фільми" - 10-хвилинні ролики з нарізкою з кіно, які повністю розкривали сюжетну лінію.
Японських ютуберів заарештували за десятихвилинні версії фільмів Ютуб на телефоні

Про це повідомила японська організація CODA - дистриб'ютор контенту за кордоном, повідомляє "Громадське" з посиланням на NHK.

Японський дистриб'ютор запевняє, що такий контент не тільки порушує авторські права, але й містить занадто багато спойлерів. Це відбиває у людей бажання дивитися картину повністю, що, своєю чергою, позбавляє CODA та аналогічні компанії прибутку.

В організації кажуть, що автори "швидких фільмів" порушують презумпцію сумлінного використання контенту, оскільки використовують чужі твори без дозволу правовласників і в підсумку монетизують свої ролики.

Дистриб'ютор підрахував, що тільки за 2021 рік на YouTube вийшли понад 2 000 роликів із 55 акаунтів, присвячених "швидким фільмам". Такі відео часто набирали мільйони переглядів. Збитки галузі оцінили на більш як 856 мільйонів доларів - по 10 доларів за кожен перегляд "швидкого фільму".

Трьох підозрюваних у завантаженні на YouTube "швидких фільмів" без згоди правовласників заарештували, відповідно до закону про авторське право. Деякі канали вже почали видаляти ролики.

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26 06 2021 16:09
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