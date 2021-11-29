Японським науковцям удалося вакциною знищити ВІЛ в організмі мавп

Група японських дослідників повідомила, що вакцина, яку вони розробляють, успішно ліквідувала в організмі мавп вірус, котрий спричиняє СНІД.

Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.

Відповідні дослідження проводять нацковці Японського національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування.

Як повідомляється, вони ввели оброблений ВІЛ макакам, щепленим новою вакциною.

У результаті, за словами вчених, заразилися чотири із семи мавп, проте згодом у їхніх організмах вірус перестав виявлятися.

Дослідники вважають, що зникнення ВІЛ в організмі тварин спричинила імунна реакція, стимульована вакциною. За інформацією NHK, вони розраховують розпочати клінічні випробування за участю людей приблизно через п'ять років.

Нагадаємо, що Тімоті Рей Браун - перший у світі пацієнта з ВІЛ, якому вдалося досягти ремісії після пересадки кісткового мозку, - помер у Каліфорнії від лейкемії. Рецидив раку крові стався через 12 років після лікування.