Японським науковцям удалося вакциною знищити ВІЛ в організмі мавп
Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.
Відповідні дослідження проводять нацковці Японського національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування.
Як повідомляється, вони ввели оброблений ВІЛ макакам, щепленим новою вакциною.
У результаті, за словами вчених, заразилися чотири із семи мавп, проте згодом у їхніх організмах вірус перестав виявлятися.
Дослідники вважають, що зникнення ВІЛ в організмі тварин спричинила імунна реакція, стимульована вакциною. За інформацією NHK, вони розраховують розпочати клінічні випробування за участю людей приблизно через п'ять років.
Нагадаємо, що Тімоті Рей Браун - перший у світі пацієнта з ВІЛ, якому вдалося досягти ремісії після пересадки кісткового мозку, - помер у Каліфорнії від лейкемії. Рецидив раку крові стався через 12 років після лікування.
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