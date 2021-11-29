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Японським науковцям удалося вакциною знищити ВІЛ в організмі мавп

Відповідні дослідження проводять нацковці Японського національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування
Група японських дослідників повідомила, що вакцина, яку вони розробляють, успішно ліквідувала в організмі мавп вірус, котрий спричиняє СНІД.
Японським науковцям удалося вакциною знищити ВІЛ в організмі мавп Фото: Укрінформ

Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.

Відповідні дослідження проводять нацковці Японського національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування.

Як повідомляється, вони ввели оброблений ВІЛ макакам, щепленим новою вакциною.

У результаті, за словами вчених, заразилися чотири із семи мавп, проте згодом у їхніх організмах вірус перестав виявлятися.

Дослідники вважають, що зникнення ВІЛ в організмі тварин спричинила імунна реакція, стимульована вакциною. За інформацією NHK, вони розраховують розпочати клінічні випробування за участю людей приблизно через п'ять років.

Нагадаємо, що Тімоті Рей Браун - перший у світі пацієнта з ВІЛ, якому вдалося досягти ремісії після пересадки кісткового мозку, - помер у Каліфорнії від лейкемії. Рецидив раку крові стався через 12 років після лікування.

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29 11 2021 14:09
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