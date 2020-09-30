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Перша у світі людина, яка поборола ВІЛ

2 років вважалося, що він вилікував лейкемію
Тімоті Рей Браун ㅡ перший у світі пацієнта з ВІЛ, якому вдалося досягти ремісії після пересадки кісткового мозку, ㅡ помер у Каліфорнії від лейкемії. Рецидив раку крові стався через 12 років після лікування.
Перша у світі людина, яка поборола ВІЛ Фото: unci.org.ua

Про це повідомляє Reuters з посиланням на партнера Брауна Тіма Хоффгена.

«З великим сумом повідомляю, що Тімоті помер сьогодні вдень поряд зі мною та друзями, після 5-місячної битви з лейкемією», ㅡ зазначив Хоффген, пише "Громадське".

Що відомо про Тімоті Рей Брауна?

У нього виявили ВІЛ у 1997 році, коли він приїхав працювати перекладачем у Берлін, звідси й умовна назва ㅡ «берлінський пацієнт». А у 2006 році у Брауна виявили лейкемію. Лікарі пересадили йому кістковий мозок, який мав властивість рідкісної природної стійкості до вірусу. Ця операція також мала допомогти подолати рак. 

Упродовж 12 років вважалося, що він вилікував лейкемію та ВІЛ-інфекцію. Проте декілька днів тому Браун заявив, що рак повернувся і поширився організмом. Він лікувався в хоспісі у Каліфорнії. 

Чоловік не шкодував, що йому зробили пересадку кісткового мозку та заявляв, що це дала поштовх надалі працювати над лікуванням ВІЛ.

Нагадаєм, що раніше Україна ухвалила стратегію протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатитам

 

 
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30 09 2020 12:33
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